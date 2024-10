Apple fait découvrir son Audio Lab, le lieu où sont conçus les AirPods

Apple a dévoilé de puissantes nouvelles fonctionnalités pour les AirPods Pro 2 dans le cadre d'iOS 18.1. À cette occasion, la firme a offert un rare aperçu de son Audio Lab, le laboratoire où sont développées les innovations audio de ses produits.

Un lieu unique pour créer le son d'Apple

L'Audio Lab d'Apple à Cupertino est le centre névralgique pour la conception, les mesures, les réglages et la validation de tous les produits Apple dotés de haut-parleurs ou de microphones. C'est aussi là qu'a eu lieu la collaboration pluriannuelle et inter-équipes pour créer les nouvelles fonctions de santé auditive des AirPods Pro 2.

Celles-ci comprennent notamment la Protection de l'audition (pour limiter l'exposition aux bruits forts), un test auditif avec l'iPhone, et une aide pour les pertes d'audition légères à modérées, le tout en utilisant les AirPods Pro 2 comme une aide auditive de qualité clinique.

Des espaces spécialisés pour chaque besoin

Pour rendre possibles ces avancées, les ingénieurs utilisent des espaces hautement spécialisés à travers l'Audio Lab :

La chambre anéchoïque Longwave, la plus grande d'Apple, permet de mesurer avec précision comment le son interagit avec le corps humain, sans perturbation.

Le Fantasia Lab utilise un réseau sphérique de 50 haut-parleurs pour simuler des centaines de scènes sonores du monde réel, comme un centre commercial ou un avion.

Trois cabines audiométriques de qualité clinique sont installées en permanence pour effectuer des milliers de tests d'audiométrie en interne.

Tout a été pensé pour recréer au mieux l'expérience des utilisateurs dans leur vie quotidienne et s'assurer que les fonctionnalités répondent à leurs besoins.

Le design au service de l'expérience utilisateur

Le design est aussi au cœur de l'expérience. L'équipe a mené de vastes recherches pour déterminer comment simplifier au maximum la prise du test auditif et la configuration de l'aide auditive, par rapport à un test classique chez le médecin.

"Au sein de nos fonctionnalités de santé, nous nous concentrons sur la clarté et sur le fait d'aller à la rencontre des utilisateurs là où ils en sont", explique Heather Daniel, productrice au sein du Studio de design d'Apple.

Une véritable prouesse technologique

Pour Kuba Mazur, ingénieur en chef de la santé auditive chez Apple, ces nouvelles fonctionnalités des AirPods Pro 2 sont "l'exemple parfait de ce qui est possible quand l'innovation rencontre la passion pour offrir des produits utiles qui améliorent le quotidien des utilisateurs".

Grâce à cette expérience de santé auditive de bout en bout, "les AirPods font vraiment ce que chaque personne veut ou a besoin qu'ils fassent. Ils sont véritablement l'interface de l'oreille."

Une prouesse rendue possible par la collaboration de nombreuses équipes à travers Apple, et par les outils uniques de l'Audio Lab. Un lieu habituellement tenu secret, qui se dévoile un peu plus à l'occasion de cette avancée majeure pour la santé auditive.



Source