Apple publie la mise à jour 7B19 des AirPods Pro 2 pour les transformer en aide auditive

Apple a publié une grande mise à jour du firmware pour les AirPods Pro 2, disponible pour les modèles USB-C et Lightning. La mise à jour porte la version du micrologiciel à 7B19, remplaçant la précédente version 7A305 datant de septembre. L'idée est de préparer les écouteurs à l'arrivée de nouvelles fonctionnalités liées à la santé.

Nouvelle mise à jour pour les AirPods Pro 2

Cette mise à jour arrive juste avant le lancement des nouvelles fonctionnalités de santé auditive prévues avec iOS 18.1. Ces fonctionnalités incluent un test auditif qui imite l'évaluation d'un audiologiste, et une fonctionnalité d'aide auditive pour les personnes souffrant d'une perte auditive légère à modérée.

Les principales fonctionnalités activées par la version 7B19 lorsqu'il est associé à iOS 18.1 ou iPadOS 18.1 ou une version ultérieure sont les suivantes :

Test auditif : Fournit des résultats de tests auditifs scientifiquement validés pour les utilisateurs âgés de 18 ans ou plus, directement depuis leur domicile.

: Fournit des résultats de tests auditifs scientifiquement validés pour les utilisateurs âgés de 18 ans ou plus, directement depuis leur domicile. Aide auditive : Offre une assistance sonore personnalisée de qualité clinique pour les pertes auditives légères à modérées, appliquée automatiquement à la musique, aux vidéos, aux appels et aux sons de l'environnement.

: Offre une assistance sonore personnalisée de qualité clinique pour les pertes auditives légères à modérées, appliquée automatiquement à la musique, aux vidéos, aux appels et aux sons de l'environnement. Protection auditive : Surveille les environnements bruyants et réduit l'exposition aux bruits nocifs, disponible aux États-Unis et au Canada dès le lancement.

Apple a reçu l'autorisation de faire fonctionner les AirPods Pro 2 comme des prothèses auditives en vente libre aux États-Unis, en améliorant les conversations et les sons ambiants pour les personnes souffrant de problèmes d'audition.



La fonction de protection auditive surveille en permanence l'environnement de l'utilisateur pour minimiser l'impact des sons forts. Dans un premier temps, cette fonction ne sera disponible qu'aux États-Unis et au Canada. Pour la France et l'Europe, il faudra une validation de l'Agence européenne du médicament, l'équivalent de la FDA américaine.



La sortie d'iOS 18.1, qui inclut ces nouvelles fonctionnalités de santé auditive, est prévue pour lundi prochain.



La mise à jour s’installe automatiquement dès la prochaine connexion entre vos AirPods et un iPhone, iPad ou Mac. Pour vérifier si vous avez la dernière version, il suffit de regarder dans les réglages de votre iPhone puis dans la section AirPods (s'ils sont connectés en Bluetooth).