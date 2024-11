Apple publie les mises à jour 7B20 et 7B21 pour les AirPods 4 et AirPods Pro 2

Apple a déployé des mises à jour pour les AirPods Pro 2 (modèles Lightning et USB-C) et les AirPods 4. Les nouvelles versions du firmware sont 7B21 pour les AirPods Pro 2 et 7B20 pour les AirPods 4, alors que les deux paires d’écouteurs partageaient la version 7B19.

Pas de nouveautés apparentes

Pour le moment, nous ne connaissons pas les détails sur les modifications ou fonctionnalités spécifiques incluses dans les versions de micrologiciel 7B21 et 7B20. Nous mettrons l’article à jour si besoin. Vu la numérotation, il doit s’agir de correctifs mineurs.

Dans la dernière mise à jour du micrologiciel (7B19), Apple a introduit de nouvelles fonctionnalités pour les AirPods Pro 2, telles que la prise en charge des aides auditives, un test auditif et des options de protection auditive pour les utilisateurs associés à des appareils exécutant iOS 18.1 ou iPadOS 18.1 ou une version ultérieure. Ces fonctionnalités ne sont pas disponibles partout et peuvent varier selon les pays. La France par exemple, a droit à la mise à jour mais les trois fonctions ne sont pas activées.



En outre, Apple n'avait pas annoncé de nouvelle fonctionnalité pour les AirPods 4 avec la mise à jour précédente.

Comment installer la nouvelle version ?

Les mises à jour du firmware des AirPods ne peuvent pas être installées manuellement. Les mises à jour sont généralement appliquées automatiquement par Bluetooth lorsque les AirPods sont placés dans leur boîtier de charge et connectés à un appareil iOS ou à un Mac.