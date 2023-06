AirPods Pro : Apple ajoute l'adaptative Audio, mais qu'est-ce que c'est ?

Au cours de sa WWDC 2023, Apple a présenté de nouvelles fonctionnalités à venir pour les AirPods Pro. Il ne s'agit pas d'une nouvelle génération de la paire d'écouteurs sans fil qui a été renouvelée récemment, mais plutôt d'une mise à jour majeure qui va améliorer votre confort et permettre de rester un peu plus dans le monde réel pendant vos sessions d'écoute.

Voici la grande nouveauté du prochain firmware des AirPods Pro

On ne s'y attendait pas et c'est plutôt une bonne surprise. Apple a annoncé plusieurs nouveautés à venir pour les utilisateurs d'AirPods Pro 2, les utilisateurs vont bénéficier d'un meilleur confort lors de l'écoute et vont pouvoir avoir un mode entre le Transparence et la Réduction de bruit afin de profiter de leurs musiques ou de leurs podcasts sans être totalement isolé du monde réel. Apple admet que la réduction de bruit, c'est bien, mais les utilisateurs ont aussi besoin d'être en dehors d'une bulle de temps en temps.

Voici l'Adaptative Audio

Apple a annoncé l'adaptative Audio. Basé sur le mode adaptatif de transparence, il va s'agir d'un nouveau mode de qui va prioriser la musique, mais aussi ce qui se passe autour de vous.

Le principe sera simple : la musique en premier, puis les sons pertinents autour de vous.



Quelqu'un vient vous parler ? Les AirPods Pro vont se concentrer sur la voix de la personne autour de vous et réduire légèrement la musique dans vos oreilles. S'il y a une voiture de police qui passe à côté avec les sirènes hurlantes, le traitement logiciel va exclure ce son pour se concentrer uniquement sur la musique et la voix à côté de vous.



Grâce à l'apprentissage automatique, le système analyse vos préférences d'écoute ainsi que votre environnement afin de créer un profil personnalisé. De plus, lorsque vous commencez à parler, la musique se met automatiquement en sourdine et le mode transparence s'active, vous permettant d'entendre clairement quelqu'un d'autre.

Un mode disponible dans le centre de contrôle

Pour accéder à cette nouveauté, vous devrez vous rendre sur votre iPhone puis accédez à la barre de volume disponible dans le centre de contrôle d'iOS 17. À cet endroit, vous aurez un bouton "Adaptative" entre la réduction active de bruit et le mode Transparence.



Au cours de son événement, Apple a assuré que le résultat est bluffant et c'est en partie grâce au long travail qui a été réalisé autour de cette fonctionnalité qui se place entre la réduction de bruit et le mode transparence.

Il sera intéressant de voir ce que ça donne dans des environnements bruyants avec une personne qui discute avec vous !