AirPods Pro 2 : Apple voulait utiliser le GPS de l’iPhone pour l’audio adaptatif

Si vous détenez les AirPods Pro de deuxième génération, vous avez peut-être aperçu que de nouvelles fonctionnalités sont disponibles depuis plus d’une semaine : le mode détection de conversation ainsi que… le mode audio adaptatif qui vous maintient en contact avec votre environnement, mais qui élimine les bruits indésirables !

L’audio adaptatif aurait pu marcher avec le GPS de l’iPhone

Avec la mise à jour de la deuxième génération des AirPods Pro, Apple franchit une nouvelle étape en permettant à l’utilisateur de profiter de sa musique, tout en restant connecté au monde réel. L’une des principales nouveautés est l’introduction de la fonctionnalité “Audio Adaptatif”. Elle fusionne astucieusement les modes d’annulation du bruit et de transparence pour offrir à l’auditeur une expérience optimale basée sur son environnement.



Lors d’une discussion récente avec TechCrunch, Ron Huang et Eric Treski d’Apple ont détaillé les innovations qui distinguent ces AirPods Pro. Parmi elles, on retrouve un volume adaptatif qui varie selon l’environnement, ainsi que le mode « détection de conversation », permettant une mise en avant des voix pendant une conversation.

Contrairement à la “transparence adaptative”, qui atténuait certains bruits en mode transparence, “Audio Adaptatif” se veut plus subtil. Il ajuste le son selon le type de média écouté. Cette prouesse est rendue possible grâce à des microphones intégrés dans les AirPods, qui estiment en temps réel le niveau sonore perçu par l’utilisateur.



Une révélation surprenante concerne le processus de conception des AirPods. Apple avait initialement envisagé d’utiliser le GPS de l’iPhone pour basculer entre les modes audio selon la localisation de l’utilisateur. Toutefois, cette idée a finalement été mise de côté, Apple ne donne pas de raison spécifique quant à cette décision.



Cela ne signifie pas pour autant que les AirPods manquent d’autonomie. Ils évaluent continuellement leur ambiance sonore pour moduler le son en conséquence. En ce qui concerne la fonction de volume adaptatif, Apple s’est inspiré de l’analyse des habitudes d’écoute des utilisateurs. Ainsi, vos AirPods sont capables de se souvenir de vos préférences sonores selon le lieu et le niveau de bruit ambiant.



Quant à la fonction “détection de la conversation”, elle utilise des accéléromètres pour détecter les mouvements de la mâchoire de l’utilisateur. Cette technologie permet de confirmer que c’est bien lui qui parle, garantissant ainsi une expérience audio fluide et sans interruptions.



Avec toutes ces innovations, la nouvelle mise à jour pour la deuxième génération des AirPods Pro semble être une avancée majeure pour Apple, prouvant une fois de plus leur engagement à repousser les limites de la technologie audio dans les écouteurs sans fil.