Les nouveautés des AirPods Pro 2 à venir avec iOS 17

Apple a proposé une mise à niveau très réussie à ses meilleurs écouteurs sans fil à l'automne dernier, avec le lancement des AirPods Pro de deuxième génération. Aujourd'hui, Apple passe à la vitesse supérieure avec cinq nouvelles fonctionnalités qui seront intégrées aux AirPods Pro 2, par le simple biais d'une mise à jour logicielle. Nous en avons vu quelques unes séparément ces derniers jours, voici le résumé complet.

Audio adaptative

Comme expliqué lors de notre test des AirPods Pro 2, les écouteurs blancs disposent actuellement de trois modes de contrôle du bruit. L'annulation du bruit permet de couper le son autour de vous. Le mode "Transparence" permet d'entendre les sons environnants en filtrant les bruits parasites. Et "désactivé" ne traite pas le signal audio.



L'Audio adaptative va s'ajouter à cela et vous n'aurez peut-être plus jamais besoin des deux premiers modes.



Le mode adaptatif "mélange dynamiquement le mode Transparence et l'annulation active du bruit en fonction des conditions de l'environnement de l'utilisateur pour offrir la meilleure expérience au moment même", explique Apple. Nos tests ont été concluant avec le firmware bêta des AirPods Pro 2.

L'Audio adaptative vous permet de profiter de la présence du mode Transparence pendant que vous faites la vaisselle, puis de passer en toute transparence au mode Annulation du bruit lorsque vous passez l'aspirateur. Vous ne vous rendrez même pas compte que vous êtes passé d'un mode à l'autre, car la lecture audio est tout simplement cohérente. Le retour des sons ambiants autour de vous vous étonnera lorsque vous remarquerez ce qui vient de se passer.

Conscience de la conversation

Depuis la toute première version en 2017, les AirPods ont toujours été excellents pour vous permettre d'arrêter le son en ôtant simplement un écouteur. La fonction "Conversation Awareness" (Conscience de la conversation) est une nouvelle version d'une idée similaire.

Si vous parlez alors que la fonction "Conscience de la conversation" est activée, les AirPods Pro 2 pourront automatiquement baisser votre volume et améliorer la voix des personnes qui parlent devant vous. Pendant ce temps, l'appareil réduira activement les bruits de fond derrière vous.



Voilà qui permettra de parler sans toucher ses AirPods.

Couper ou rétablir le son

La fonction "Mute" n'est peut-être pas aussi époustouflante que l'Audio adaptative et "Conscience de la conversation", mais elle est tout aussi pratique si vous utilisez vos AirPods Pro 2 lors d'un appel téléphonique. À partir de cet automne, vous pourrez facilement couper le son pendant un appel en appuyant sur la tige. Appuyez à nouveau pour rétablir le son. Plus besoin de sortir votre téléphone.

Volume personnalisé

Autre changement, le volume personnalisé qui s'appuie sur l'apprentissage automatique pour permettre aux AirPods de "comprendre les conditions environnementales et les préférences d'écoute au fil du temps afin d'affiner automatiquement l'expérience multimédia". Malin !

Commutation automatique plus rapide

Dernière nouveauté pour les AirPods Pro 2 avec la commutation automatique qui va s'améliorer. Il s'agit d'une fonction qui permet de passer d'un appareil Apple à l'autre et qui existe aujourd'hui. Selon Apple, une mise à jour de cette fonctionnalité permettra d'accélérer considérablement le temps de connexion entre les appareils Apple d'un utilisateur et de le rendre plus fiable.





Les améliorations concernant l'audio adaptatif, la conscience de la conversation, la mise en sourdine ou le rétablissement du son, le volume personnalisé et la commutation automatique seront disponibles par le biais d'une mise à jour logicielle gratuite à partir de cet automne, probablement en même temps qu'iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 et macOS 14 Sonoma.



En attendant, sachez que les AirPods Pro 2 sont en super promo chez Amazon avec 20 % de réduction.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.