Astuce AirPods avec iOS 17 : couper le son pendant un appel

iOS 17 n'est pas une mise à jour qui révolutionne le système d'exploitation mobile d'Apple, mais elle contient bon nombre d'améliorations qui profitent à l'expérience au quotidien. Après la suppression automatique des codes à usage unique par SMS par exemple, voici la mise en pause du son lors d'un appel avec les AirPods.

Une nouveauté pour les AirPods récents

Avec iOS 17, certainement combiné avec une mise à jour du firmware des AirPods, Apple propose une nouvelle fonction de mise en sourdine et de rétablissement du son sur les AirPods Pro (1ère et 2ème génération), les AirPods (3ème génération) et les AirPods Max.

Pour cela, rien de plus simple. Lors d'un appel, un appui sur la tige - ou sur la couronne numérique sur le casque AirPods Max - permet de couper ou rétablir rapidement le son pendant un appel.



Une bonne idée qui vient s'ajouter à tous les gestes des AirPods comme le clic pour arrêter ou lancer la lecture, le double clic pour passer à la musique suivante, l'appui long pour invoquer Siri, et plus encore.



Attention, cette nouveauté ne fonctionne pas sur les AirPods orignaux, ni les AirPods 2. Dommage !