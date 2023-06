iOS 17 supprime automatiquement les codes de vérification dans Messages et Mail

Dans iOS 17, il sera beaucoup plus facile de nettoyer les codes de vérification qui encombrent souvent l'application Messages. Si vous êtes du genre à supprimer manuellement tous ces codes d'activation à usage unique, cette mise à jour vous sera d'un grand secours !

L'option qui tue sur iOS 17

La nouvelle version iOS 17 comprend une option qui permet de supprimer automatiquement les codes de vérification dans l'application Messages (et Mail) une fois qu'ils ont été utilisés pour remplir un formulaire ou un site web via la fonction de remplissage automatique. Une astuce qui soulagera bon nombre d'utilisateurs.



Pour activer cette fonctionnalité, il vous suffit de vous rendre dans les options de mot de passe de l'application Mots de passe et de sélectionner l'option "Éliminer automatiquement" pour les codes de vérification.

Il est important de noter que les codes de vérification par remplissage automatique sont une nouveauté de l'application Mail dans iOS 17, et qu'ils fonctionnent de la même manière que la fonction de l'application Messages. Lorsque vous recevez un code à usage unique par e-mail, l'application Mail peut le détecter et l'utiliser automatiquement dans Safari, sans que vous ayez besoin de passer à l'application Mail.



Apple précise que si vous activez la fonction de suppression automatique, les codes à usage unique reçus à la fois dans Mail et dans Messages ne seront plus disponibles après utilisation. Cela vous permettra de garder une application Messages toujours impeccable.



Vous supprimiez systématiquement les codes reçus par SMS ?