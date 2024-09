iOS 17.4 ajoute un écran de vérification des apps à l'App Store en Europe

À partir de la dernière version bêta d'iOS 17.4, actuellement la numéro quatre, Apple demande aux utilisateurs d'iPhone résidant dans l'Union européenne (UE) de vérifier les informations relatives à une application avant de l'installer à partir de l'App Store. L'invite a été repérée sur Reddit il y a quelques jours.



: Apple va corriger le bug qui affiche le message pour toutes les apps, afin que seuls les magasins alternatifs soient concernés.

Un écran inédit sur l'App Store

La version finale d'iOS 17.4 permettra aux utilisateurs d'iPhone des 27 pays européens concernés d'installer des applications à partir de ce que l'on appelle des "places de marché d'applications alternatives", et l'écran de vérification apparaîtra également dans ces boutiques. Apple cherche probablement à éviter les plaintes anticoncurrentielles en affichant également l'invite dans son propre App Store, ce qui n'a pas vraiment de sens.

Mais c'est une façon de montrer sa bonne volonté, si critiquée (à juste titre parfois) par des entreprises comme Spotify, Meta, Epic Games ou encore Microsoft. Tous sont montés au créneau depuis des années au sujet de la commission ou des API limitées, mais sont revenus à la charge depuis les annonces d'Apple pour se conformer à la DMA européenne. Entre mauvaise foi et "foutage de gueule", tous sont à l'unisson sur les changements historiques qui permettent, en théorie, d'avoir sa propre boutique d'applications iPhone, de créer des navigateurs sans moteur WebKit ou encore de distribuer des applications de jeux en streaming.



Apple a déjà annoncé que la version 17.4 d'iOS serait publiée en mars et que les modifications apportées à l'App Store ne s'appliqueraient qu'aux 27 pays membres de l'UE, dont la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et d'autres. Sans doute, d'autres régions du monde suivront l'exemple européen, si cela profite aux clients (et aux concurrents).