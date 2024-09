Apple se dit exaspéré du comportement de Spotify qui veut tout sans payer

Avec l'App Store, les applications profitent d'une gigantesque visibilité ainsi que d'outils comme Xcode, TestFlight, CloudKit... qui permettent d'enrichir l'expérience utilisateur et de perfectionner les applications. Sans surprise, tout cela a un coût, Apple estime fournir une valeur ajoutée et donc qu'un paiement en échange est tout à fait légitime. Cependant, ce n'est pas l'avis de géants comme Spotify ou encore Epic Games, ces entreprises considèrent qu'Apple abuse de sa position dans la distribution des applications. Cette nuit, Apple a tenu à s'exprimer sur le cas Spotify.

Apple a exprimé son exaspération face aux critiques incessantes de Spotify concernant les politiques de l'App Store et les litiges en cours avec la Commission européenne. Ces critiques visent à modifier les règles actuellement en vigueur, que Spotify juge inéquitables. Spotify a régulièrement manifesté son mécontentement envers les directives de l'App Store, qui l'empêchent d'offrir des abonnements directs à ses utilisateurs sans passer par le système d'achats intégrés d'Apple. Ce mécanisme impose à Spotify des frais supplémentaires non requis par Apple Music, son principal concurrent, mettant ainsi la plateforme de streaming suédoise dans une position désavantageuse.

Depuis 2015, Spotify a pris les devants en s'engageant dans un dialogue continu avec la Commission européenne, poursuivant par une plainte officielle déposée en 2019. La réponse de la Commission européenne a été marquée par une série de déclarations d'objections, dont la plus récente révision a eu lieu en décembre 2023, reflétant la complexité et l'évolution constante de cette affaire.

Spotify a argumenté lors de 65 entretiens avec la Commission européenne que les politiques d'Apple nuisent à la concurrence loyale sur le marché du streaming musical. Cependant, Apple rétorque que l'industrie du streaming musical est en pleine croissance et que Spotify est même leader du marché devant Apple Music, ce qui remet en question la validité des critiques de Spotify à l'encontre de la CE.



À ce jour, la Commission européenne n'a pas pu établir d'accusations formelles contre Apple pour ses pratiques anticoncurrentielles concernant l'exigence d'achats intégrés. Elle a plutôt recentré son attention sur les restrictions imposées par Apple pour les notifications aux utilisateurs sur des offres d'abonnement moins chères en dehors de l'App Store.

Précédemment, nous avons vu Spotify dénigrer les pratiques d’Apple à plusieurs reprises, cependant, les réponses d'Apple à ces attaques ont plutôt été rares. La firme de Cupertino préfère s'exprimer lors de ses rencontres avec la Commission européenne plutôt que publiquement. Cette nuit, Apple a cassé ses habitudes et s'est exprimé en exclusivité au média MacRumors, l'occasion de clarifier les choses et de rappeler précisément ce que cherche Spotify : profiter de tout, gratuitement.

Nous sommes heureux de soutenir le succès de tous les développeurs - y compris Spotify, qui est la plus grande application de streaming de musique au monde. Spotify ne paie rien à Apple pour les services qui les ont aidés à créer, mettre à jour et partager leur application avec les utilisateurs d'Apple dans 160 pays à travers le monde. Fondamentalement, leur plainte consiste à essayer d'obtenir un accès illimité à tous les outils d'Apple sans rien payer pour la valeur qu'Apple fournit.

Dès cette déclaration publiée, Spotify a réagi dans un communiqué qui a été mis en ligne dans les heures qui ont suivi. La réponse est bien évidemment hostile envers Apple et rappelle que les règles du jeu doivent être équitables quand il y a de la concurrence sur un même marché :

Le succès de Spotify s'est produit malgré les meilleurs efforts d'Apple pour obtenir un avantage artificiel en favorisant leur propre service de musique à chaque tournant tout en plaçant des barrages routiers et en imposant des restrictions injustes aux nôtres. En vertu de leurs règles actuelles, Apple contrôle l'accès de Spotify à ses propres clients et donne à Spotify l'une des deux options intenables : soit nous devons offrir une mauvaise expérience utilisateur où nous ne pouvons pas communiquer directement comment acheter ou s'abonner à Spotify sur iPhone, soit nous devons accepter un désavantage de 30 % par rapport à notre plus grand concurrent. Ce n'est pas un terrain de jeu équitable. Nous soutenons la Commission européenne et espérons qu'elle prendra bientôt des mesures pour créer un écosystème équitable pour toutes les personnes impliquées.