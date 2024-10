Brevet : Apple veut détecter les réseaux Wi-Fi suspects sur iOS

Si Apple a fait de la sécurité un argument de vente pour ses iPhone depuis des années, ainsi que ses autres appareils, la firme sait que le travail ne s'arrête pas là. L'autre pan essentiel est de sensibiliser les utilisateurs afin d'éviter les virus et autres arnaques comme le phishing. C'est notamment pour cela qu'iOS a commencé à avertir les utilisateurs d'iPhone et d'iPad de la sécurité des réseaux Wi-Fi dans l'application Réglages en fonction de leur type de mot de passe. Pour aller plus loin, Apple a breveté un nouveau système de classement des réseaux sans fil.

Classer les réseaux Wi-Fi

La société a déposé un brevet auprès de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) qui présente un nouveau système de classement des réseaux Wi-Fi publics basé sur plusieurs critères.

Selon le document, les appareils de l'entreprise collecteraient déjà des données sur les réseaux Wi-Fi, toutefois sans identifier l'utilisateur ni sa localisation exacte. Grâce à cet ensemble d'informations, un système cartographierait ces réseaux Wi-Fi et leurs caractéristiques afin "d'améliorer l'efficacité des interactions entre les appareils des utilisateurs et les points d'accès détectés".



Concrètement, le brevet explique que les utilisateurs d'iOS verraient des étiquettes telles que "Haute qualité", "Populaire" et "Suspect" dans l'application "Réglages" pour décrire chaque réseau Wi-Fi. Le système inviterait également les utilisateurs à se connecter à un réseau Wi-Fi populaire disponible.



Bien sûr, un dépôt de brevet n'est pas un gage de voir arriver la fonctionnalité à l'avenir. Néanmoins, étant donné l'engagement d'Apple en faveur de la protection de la vie privée, notamment depuis l'iPhone X avec une campagne particulièrement ciblée, il semble très probable qu'un tel système soit mis en œuvre à l'avenir pour aider les clients à ne pas se connecter sur des réseaux susceptibles d'aider des personnes malveillantes à les surveiller ou les voler. iOS 18 étant bientôt terminé, il est possible qu'Apple l'intègre à iOS 19 l'an prochain.