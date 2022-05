Confidentialité avec l'iPhone : Apple publie une vidéo promotionnelle qui interpelle !

Julien Russo

Depuis plusieurs années, Apple a fait de la confidentialité et du respect de la vie privée de ses utilisateurs, une priorité. L'entreprise se bat quotidiennement pour apporter les innovations de demain qui empêcheront les publicités de vous cibler et gêneront la collecte des données à des fins de reventes. Une nouvelle publicité montre à quel point le business des données personnelles peut être lucratif.

Découvrez la dernière publicité d'Apple

Ce n'est pas la première et ça ne sera probablement pas la dernière vidéo promotionnelle d'Apple à propos des bienfaits du respect de la vie privée dans son écosystème.

Dans sa dernière publicité, le géant californien met en avant une utilisatrice d'iPhone 13 Pro Max qui découvre les coulisses de la revente de ses données. Schématisé dans une salle d'enchères, on retrouve un agent économique accompagné de plusieurs démonstrateurs qui présentent toutes les données qui ont été récupérées. Il y a les mails, des médicaments qui ont été commandés depuis le smartphone, les récentes transactions financières qui ont été réalisées...



À chaque fois, les participants de l'enchère proposent des sommes en dollars pour racheter les données.

L'utilisatrice observe d'un œil stupéfait ce qui se passe avec ses propres données personnelles et ne comprend pas que cela arrive étant donné qu'elle n'a jamais donné son accord.

Après avoir admiré tout ce spectacle, l'utilisatrice d'iPhone décide de stopper immédiatement le suivi des applications, Apple met en scène la fameuse pop-up qui demande si vous souhaitez que l'application puisse suivre votre activité quand vous utilisez votre iPhone. La propriétaire de l'iPhone va appuyer sur "demander à l'application de ne pas me suivre" et tous les participants dans la salle d'enchères vont progressivement disparaitre, tout comme les données qui étaient sur scène pour la présentation.



Une fois encore, Apple montre au monde entier qu'en choisissant un iPhone, vous pouvez reprendre le contrôle sur votre vie privée et dire "non" aux applications qui rêvent de vous traquer toute la journée pour savoir ce qui vous fait envie et en apprendre plus sur vous.



Cette nouveauté, apparue dans iOS 14.5, apporte de grandes difficultés aux grands groupes comme Facebook qui ont reconnu à plusieurs reprises constater des baisses de revenus sur leurs activités dans l'écosystème Apple. Les réseaux sociaux comme beaucoup d'autres applications dépendent énormément du suivi de votre activité pour récupérer de précieuses données afin de vous afficher par la suite des publicités ciblées. Pour rappel, il s'agit des publicités qui ont le plus de chance de vous faire cliquer et donc de générer de l'argent !