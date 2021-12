Apple publie 3 mini clips autour des capacités vidéos des iPhone 13 Pro

Cette année, Apple axe vraiment sa communication autour de l'idée que posséder un iPhone 13 Pro, c'est avoir "Hollywood dans sa poche". Après une première série de vidéos "Hollywood at home", la société fait maintenant la promotion des capacités vidéo de son smartphone phare avec trois nouveaux clips courts partagés sur YouTube.

Les nouveautés de l’iPhone 13 Pro résumées en 3 vidéos

Les nouveaux clips mettent en évidence les principales caractéristiques de l'appareil photo de l'iPhone 13 Pro pour le tournage de vidéos.

Sans surprise, la première vidéo intitulée "Détectives" montre le mode Cinématique en action avec deux personnes en voiture dont l'une est floue en arrière-plan. La vidéo se concentre ensuite sur l’acteur à l'arrière-plan puisque les utilisateurs peuvent choisir où faire la mise au point lorsqu'ils filment avec cette fonction qui est une sorte de mode portrait vidéo.

Dans le deuxième clip "Sous-sol", une femme marche dans une maison sombre en parlant avec une voix mystérieuse. Cette fois, Apple met en avant les améliorations apportées aux prises de vue en situation de faible luminosité avec l'iPhone 13 Pro. Ceci est rendu possible grâce aux plus gros capteurs.

Quant à la troisième vidéo, qui s'appelle "Pavel", la société montre dans une vidéo en noir et blanc comment les utilisateurs peuvent capturer plus de détails et rendre un film plus dramatique en utilisant le nouveau téléobjectif avec zoom optique 3x.

Tous les nouveaux clips durent environ une minute et finissent par « Hollywood in your pocket ». Ils sont tous disponibles sur la chaîne YouTube officielle d'Apple. Précisons qu’à part le zoom x3, les iPhone 13 et iPhone 13 mini sont également capables de réaliser les vidéos ci-dessus.