iPadOS 17 va autoriser la personnalisation de l'écran de verrouillage

Apple devrait présenter en avant-première iOS 17 et iPadOS 17 lors du keynote de la WWDC 2023 , le 5 juin. Et nous avons déjà publié en exclusivité la liste des iPad compatibles avec iPadOS 17 il y a quelques jours.

Pour mémoire, cette source avait révélé de manière précise la Dynamic Island de l'iPhone 14 Pro avant l'annonce de l'appareil l'année dernière. La même personne a divulgué de prétendus détails sur l'arrivée de nouveaux boutons à semi-conducteurs sur les iPhone 15 Pro , mais il s'est depuis rétracté sur ce point, s'accordant avec d'autres sources sur le fait que les nouveaux boutons ont été repoussés aux iPhone 16 Pro de l'année prochaine. Rappelons en outre, que @analyst941 a affirmé au début du mois que plusieurs autres nouvelles fonctionnalités pourraient arriver sur l'iPhone avec iOS 17, notamment des améliorations au niveau de la recherche, du centre de contrôle , iMessage, etc.

