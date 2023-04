Voici les iPad qui seront compatibles avec iPadOS 17

Vous êtes plusieurs à nous avoir posé la question, après notre article confirmant que l'iPhone X serait bien compatible avec iOS 17. Quels iPad pourront installer la prochaine version majeure du système d'exploitation pour tablettes d'Apple ? Alors qu'on devrait avoir la bêta 1 le 5 juin prochain, nous connaissons déjà la liste des appareils compatibles.

Deux iPad incompatibles avec iPadOS 17

Après l'iPhone, voici l'iPad. Si iOS 17 reconduira les mêmes appareils qu'iOS 16, c'est un peu plus nuancé du côté des tablettes. Ainsi, presque tous les iPad, y compris l'iPad Pro M2 dernier cri, pourront installer iPadOS 17, bien que certaines nouveautés seront exclusives aux derniers modèles, comme l'actuel Stage Manager ou le survol de l'Apple Pencil. Mais quelques modèles devraient passer à la trappe...

En effet, d'après nos informations (source interne chez Apple), l'iPad 5 et les premiers iPad Pro de 2015 ne pourront pas installer la mise à jour. Les deux appareils ont une puce A9 et A9X, respectivement, ce qui les place hors course pour iPadOS 17. Un changement qui permet d'avoir une cohérence avec les iPhone compatibles avec iOS 17.

Il faut dire que ces modèles ont déjà connu une ribambelle de mises à jour depuis leurs débuts. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à l'iPad mini de 4e génération (2015) et à l'iPad Air de 2e génération (2014) avec iPadOS 16.



Nous aurons la confirmation le 5 juin prochain lors de la WWDC 23, date de sortie de la première bêta d'iPadOS 17.

Voici la liste des iPad compatibles avec iPadOS 17 :

iPad Air de 3e génération

iPad Air de 4e génération

iPad Air de 5e génération

iPad de 6e génération

iPad de 7e génération

iPad de 8e génération

iPad de 9e génération

iPad de 10e génération

iPad mini de 5e génération

iPad mini de 6e génération

iPad Pro (à partir de 2017)

À moins qu'elle ne décide de leur accorder un délai supplémentaire (pour les évincer avant iPadOS 18), Apple devrait donc reléguer les iPad avec un processeur A9 cette année.

Quelles nouveautés pour iPadOS 17 ?

Concernant les nouveautés, cette nouvelle mise à jour iPadOS 17 devrait apporter un nouveau centre de contrôle, des widgets et une personnalisation sur l'écran verrouillé, une nouvelle version de Stage Manager et certainement d'autres nouveautés inattendues. Si vous êtes un utilisateur d'iPad, dites-nous la nouveauté que vous attendez le plus ! Les changements du coté d'iOS 17 seront assez légers, les rumeurs expliquant tout récemment qu'il s'agirait surtout d'évolutions des applications natives.