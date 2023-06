La liste officielle des iPhone / iPad compatibles iOS 17 / iPadOS 17

Apple a présenté ce soir les futures mises à jour qui sortiront à la rentrée, soit iOS 17 pour l'iPhone et iPadOS 17 pour l'iPad. Sans surprise, ces deux mises à jour vont apporter un grand nombre de nouveautés aux clients, encore faut-il que leurs appareils soient compatibles.



Si vous avez un modèle récent, aucune raison de vous en faire, toutefois, si vous détenez un iPhone ou iPad qui commence à dater, vérifiez si vous êtes éligible !

La liste des iPhone compatibles iOS 17

Apple vient de présenter ce soir iOS 17 (en bêta), on retrouve le journal intime, le mode StandBy pour afficher en gros des informations comme l'heure, la personnalisation des photos de contact, les messages vocaux dans FaceTime et plus encore.



Une fois n'est pas coutume, tous les modèles d'iPhone ne seront pas compatibles avec iOS 17 à la sortie de la version finale. Cette restriction est due aux exigences de performances matérielles. Apple prend régulièrement la décision de ne pas proposer une nouvelle version logicielle si les tests démontrent que votre iPhone ne produit pas une expérience optimale.



Sans plus attendre, les iPhone qui ne sont plus supportés sont (nous l'avions annoncé en exclusivité) :

iPhone 8,

iPhone 8 Plus

iPhone X



En revanche, voici la liste complète des iPhone éligibles à iOS 17 :

iPhone 15 (à venir)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2nd génération)

iPhone SE (3e génération)

La liste des iPad compatibles iPadOS 17

Du côté d'iPadOS, on retrouve quelques nouveautés très intéressantes comme XXX.



Si iPadOS 17 est clairement moins excitant que l'an passé, il n'en reste pas moins que les nouveautés sont toujours bonnes à prendre.



Sans plus attendre, les iPad qui n'ont pas droit à iPadOS 17 sont :

iPad 5

iPad mini 5e génération

iPad Pro 1ère génération (2015)

Apple n'exclut pas l’éventualité de continuer à proposer des mises à jour de sécurité dans un avenir proche. L'impossibilité de passer à iPadOS 17, ne signifie pas un abandon total au niveau du logiciel, soyez rassuré !



Voici la liste des iPad compatibles avec iPadOS17 :

iPad mini (6e génération ou ultérieure)

iPad (6e génération ou ultérieure)

iPad Air (3e génération ou ultérieure)

iPad Pro (2ème génération)

La version finale

Que ça soit pour iOS 17 ou iPadOS 17, Apple n'a pas encore donné de date précise quant à la disponibilité au public. La première bêta publique sortira certainement en juillet et la version finale en septembre, avec les nouveaux iPhone 15.