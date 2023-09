Apple publie iPadOS 17 sur iPad avec plein de nouveautés

Comme annoncé lors du keynote Wonderlust d'Apple du 12 septembre, iPadOS 17 et iOS 17 sont désormais disponibles pour le grand public. Alors que nous avons eu droit à 8 bêtas et une version RC (Release Candidate), le nouveau firmware pour les tablettes de la marque est enfin déployé auprès des clients. Avant de l'installer votre iPad, suivez ces quelques conseils afin de profiter des affiches de contact, des widgets interactifs, de la messagerie vocale en direct, du mode veille et plus encore.

Installer la mise à jour iPadOS 17

Comme à chaque mise à jour majeure, avant de procéder, mieux vaut effectuer une sauvegarde. Soit en passant par iCloud, soit via un Mac / PC. Branchez votre iPad et mettez vos données à l'abri, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Sur PC, il faut le logiciel iTunes, sur Mac, il suffit d'ouvrir le Finder depuis macOS 11 Big Sur.



Ensuite sur l'iPad, rendez-vous dans l'application "Réglages" sur l'appareil en question et suivez les instructions dans "Général" > "Mises à jour logicielles". Il se peut qu'il faille d'abord faire un peu de ménage pour libérer les presque 7 Go requis.



Si l'iPhone 15 est évidemment livré directement avec cette version, en revanche l'iPhone X n'a pas eu droit de passer à iOS 17, tout comme l'iPad 5, l'iPad Mini 5e génération et l'iPad Pro 1ère génération (2015). Retrouvez les iPad compatibles avec iPadOS 17.

Présentation d'iPadOS 17

Voici comment Apple présenté iPadOS 17 :

iPadOS 17 apporte un écran de verrouillage redessiné avec de nouvelles façons de personnaliser, de mettre en valeur vos photos et d'ajouter des widgets pour obtenir des informations d'un seul coup d'œil. Messages inclut une nouvelle expérience d'autocollants qui rassemble tous vos autocollants. L'application Santé arrive sur l'iPad, conçue pour un écran plus grand. Les améliorations en matière de productivité facilitent le travail avec des PDF pleine largeur et des scans de documents dans Notes et Stage Manager apporte plus de souplesse au positionnement des fenêtres et ajoute la prise en charge de la caméra de l'écran externe. iPadOS 17 comprend également des mises à jour pour Safari, Clavier, Musique, AirPlay, et bien plus encore.

Les nouveautés d'iPadOS 17

Voici toutes les nouveautés d'iPadOS 17 publiées par Apple (release notes).



Écran de verrouillage

L'écran de verrouillage repensé vous offre de nouvelles façons de personnaliser votre écran de verrouillage en présentant vos photos préférées, en personnalisant les styles de police, en affichant des widgets, et plus encore.

Un effet de profondeur multicouche place le sujet de la photo devant le temps

Plusieurs écrans de verrouillage peuvent être créés et vous pouvez facilement passer de l'un à l'autre

La galerie Lock Screen offre des suggestions personnalisées ainsi que des collections organisées par Apple, avec de nouveaux fonds d'écran comme Kaleidoscope, Hello et Lake

L'effet de mouvement pour le fond d'écran Live Photo rend votre écran de verrouillage plus dynamique avec les Live Photos qui s'installent dans votre écran d'accueil lorsqu'ils sont déverrouillés

Les activités en direct permettent de rester au courant des choses qui se passent en temps réel, directement à partir de l'écran de verrouillage

Les notifications apparaissent en bas de votre écran de verrouillage et peuvent être affichées dans une vue de liste développée, une vue empilée ou une vue de comptage

Widgets

Les widgets sur l'écran de verrouillage vous permet de jeter un coup d'œil à des informations telles que la météo, l'heure, les niveaux de batterie, les événements du calendrier, les alarmes et les widgets tiers.

Les widgets interactifs vous permettent de prendre des mesures, comme marquer un rappel comme terminé, directement à partir du widget en appuyant dessus sur l'écran d'accueil ou l'écran de verrouillage.

Annuler sur l'écran d'accueil vous permet d'annuler l'endroit où vous avez placé un widget en secouant l'iPad ou en utilisant un toucher de trois doigts

Messages

L'application Stickers d'iMessage réunit tous vos autocollants en un seul endroit, y compris les autocollants en direct, les memoji, les Animoji, les autocollants emoji et vos packs d'autocollants tiers

Des autocollants en direct peuvent être créés en soulevant le sujet à partir de photos ou de vidéos et en les stylisant avec des effets tels que Shiny, Puffy, Comic et Outline

La transcription des messages audio est disponible pour les messages audio que vous recevez afin que vous puissiez les lire sur le moment et les écouter plus tard.

Les améliorations de la recherche vous aident à trouver des messages plus rapidement en vous permettant de combiner des filtres de recherche tels que des personnes, des mots-clés et des types de contenu tels que des photos ou des liens pour trouver exactement ce que vous cherchez.

Balayez pour répondre à un message en ligne en balayant vers la droite sur n'importe quelle bulle

Le nettoyage unique du code de vérification supprime automatiquement les codes de vérification de l'application Messages après les avoir utilisés avec le remplissage automatique dans d'autres applications.

FaceTime

Laissez un message vidéo ou audio pour capturer exactement ce que vous voulez dire lorsque quelqu'un ne répond pas à votre appel FaceTime

Profitez des appels FaceTime sur l'Apple TV en utilisant votre iPad comme appareil photo (Apple TV 4K 2e génération et ultérieure)

Les réactions superposent des effets 3D comme des cœurs, des ballons, des confettis et plus encore autour de vous dans les appels vidéo et peuvent être déclenchées par des gestes

Les effets vidéo vous permettent d'ajuster l'intensité de l'éclairage du studio et du mode Portrait

Santé

L'application Santé sur iPad est conçue pour un écran plus grand, y compris la barre latérale pour une navigation rapide, des détails riches dans les favoris et des graphiques interactifs.

Les données de santé et de remise en forme se synchronisent de manière transparente sur vos appareils à partir de votre iPad, iPhone et Apple Watch, ainsi que d'applications et d'appareils tiers compatibles.

Le partage de la santé vous permet de choisir des données de santé à partager avec vos proches et de recevoir des notifications importantes sur la santé de vos proches et de consulter des choses comme leur activité, leurs données de mobilité, leurs données de fréquence cardiaque et leurs tendances.

La réflexion sur l'état d'esprit vous permet d'enregistrer votre émotion momentanée et votre humeur quotidienne, de choisir les facteurs qui ont le plus d'impact sur vous et de décrire vos sentiments.

Les graphiques interactifs vous donnent un aperçu de votre état d'esprit, de la façon dont il a changé au fil du temps et des facteurs qui peuvent avoir une influence tels que l'exercice, le sommeil et les minutes de pleine conscience.

Les évaluations de la santé mentale vous aident à comprendre votre risque actuel de dépression et d'anxiété et si vous pourriez bénéficier d'un soutien

Screen Distance tire parti de la caméra TrueDepth qui alimente Face ID pour vous encourager à augmenter la distance que vous visualisez sur votre appareil afin de réduire la fatigue oculaire numérique et peut aider à réduire le risque de myopie chez les enfants.

Notes

Les PDF en ligne et les numérisations de documents sont présentés en pleine largeur dans votre note, ce qui facilite la visualisation et le balisage d'un document que vous examinez.

Les notes liées vous permettent de créer des hyperliens vers d'autres notes pour connecter des idées, du contenu ou toute information

La mise en forme des guillemets en bloc facilite la compensation visuelle d'une section d'écriture avec une barre de guillemets

La mise en forme du texte monostyle comporte un encart de texte monoespace avec un arrière-plan distinct

Ouvrir dans Pages vous permet de créer un document Pages à partir de votre note à partir du menu de partage

Safari et mots de passe

Les profils séparent votre navigation pour des sujets tels que le travail et le personnel, en séparant votre historique, les cookies, les extensions, les groupes d'onglets et les favoris

Les améliorations de la navigation privée comprennent le verrouillage de vos fenêtres de navigation privée lorsque vous ne les utilisez pas, le blocage du chargement des traqueurs connus et la suppression du suivi d'identification des URL.

Le partage de mots de passe et de clés de passe vous permet de créer un groupe de mots de passe à partager avec des contacts de confiance qui reste à jour au fur et à mesure que les membres du groupe apportent des modifications.

Code de vérification unique Remplissage automatique à partir du courrier dans Safari afin que vous puissiez vous connecter sans quitter le navigateur

Clavier

L'amélioration de la précision de la correction automatique rend la saisie encore plus facile en tirant parti d'un puissant modèle de langage basé sur un transformateur (iPad Pro 12,9 pouces (5e génération et plus), iPad Pro 11 pouces (3e génération et plus), iPad (10e génération), iPad Air (4e génération et plus) et iPad mini (6e génération))

Une modification de correction automatique plus facile souligne temporairement les mots corrigés et vous permet de revenir à ce que vous avez tapé à l'origine d'un simple toucher

Les corrections de phrases améliorées peuvent corriger plus de types d'erreurs grammaticales lorsque vous terminez des phrases (iPad Pro 12,9 pouces (5e génération et versions ultérieures), iPad Pro 11 pouces (3e génération et versions ultérieures), iPad (10e génération), iPad Air (4e génération et versions ultérieures) et iPad mini (6e génération))

Le texte prédictif en ligne affiche des prédictions à un et plusieurs mots au fur et à mesure que vous tapez qui peuvent être ajoutées en appuyant sur la barre d'espace (iPad Pro 12,9 pouces (5e génération et ultérieures), iPad Pro 11 pouces (3e génération et ultérieures), iPad (10e génération), iPad Air (4e génération et ultérieure) et iPad mini (6e génération))

Freeform

Amélioration du dessin avec de nouveaux outils, comme le stylo plume, la règle et l'aquarelle, ainsi que la reconnaissance des formes

Follow Along vous permet de guider vos collaborateurs autour de votre tableau afin qu'ils puissent voir ce que vous voyez à mesure que vous vous déplacez sur la toile

Une meilleure création de diagrammes vous aide à créer rapidement des diagrammes et des organigrammes en faisant glisser les poignées de connecteur pour connecter des objets

Partager sur Freeform vous permet d'ajouter du contenu d'autres applications à vos tableaux Freeform à l'aide de la feuille de partage

Le balisage PDF vous permet d'annoter directement sur les PDF de votre tableau

L'interaction 3D vous permet de prévisualiser des objets 3D sur votre toile avec Quick Look

Stage Manager

Un positionnement plus flexible des fenêtres vous permet de créer votre disposition de fenêtre idéale avec de plus grandes zones déplaçables pour une sélection et un positionnement précis des applications.

Les caméras d'affichage externes peuvent être utilisées pour FaceTime et les appels vidéo

Recherche visuelle

Les domaines étendus dans Visual Look Up vous aident à découvrir des recettes similaires à partir de photos de nourriture, des informations sur les cartes à partir de photos de vitrines et la signification des signes et des symboles sur des choses comme les étiquettes de lessive

Plusieurs sujets ou un seul sujet peuvent être retirés de l'arrière-plan des photos et des vidéos et placés dans des applications comme Messages

Visual Look Up in Video vous aide à en apprendre davantage sur les objets qui apparaissent dans les images vidéo en pause

Visual Look Up pour les sujets dans les photos vous permet de rechercher des informations sur les objets que vous soulevez à partir des photos directement à partir de la barre d'inscription

Siri

Option de dire "Siri" en plus de "Dis Siri" pour une façon encore plus naturelle de faire des demandes

Les demandes consécutives peuvent être émises sans avoir besoin de réactiver Siri entre les commandes (iPad Pro 12,9 pouces (3e génération et plus), iPad Pro 11 pouces (1re génération et plus), iPad Air (3e génération et plus), iPad mini (5e génération et plus) et iPad (8e génération et plus))

AirPlay

La liste intelligente des appareils AirPlay facilite encore plus la recherche du bon téléviseur ou haut-parleur compatible AirPlay en affichant vos appareils par ordre de pertinence, en fonction de vos préférences.

Les connexions suggérées aux appareils AirPlay vous sont montrées de manière proactive sous forme de notification pour rendre la connexion encore plus transparente à vos appareils AirPlay préférés.

Des connexions automatiques aux appareils AirPlay sont effectuées entre votre iPad et l'appareil compatible AirPlay le plus pertinent, il vous suffit donc d'appuyer sur "Play" pour commencer à profiter de votre contenu.

AirPods

Adaptive Audio offre un nouveau mode d'écoute qui combine dynamiquement l'annulation active du bruit et la transparence pour adapter l'expérience de contrôle du bruit en fonction des conditions de votre environnement (AirPods Pro (2e génération) avec la version du firmware 6A300 ou ultérieure)

Le volume personnalisé ajuste le volume de votre média en fonction de votre environnement et de vos préférences d'écoute au fil du temps (AirPods Pro (2e génération) avec la version du firmware 6A300 ou ultérieure)

Conversation Awareness réduit le volume de vos médias et améliore les voix des personnes devant l'utilisateur, tout en réduisant le bruit de fond (AirPods Pro (2e génération) avec firmware version 6A300 ou ultérieure)

Appuyez sur pour couper le son et le son de votre microphone en appuyant sur la tige des AirPods ou la Digital Crown sur les AirPods Max lors d'un appel (AirPods (3e génération), AirPods Pro (1re et 2e génération) ou AirPods Max avec la version du firmware 6A300 ou ultérieure)

Confidentialité

Les avertissements de contenu sensible peuvent être activés pour empêcher les utilisateurs de se voir montrer de manière inattendue des images contenant de la nudité dans Messages, AirDrop, Affiches de contact dans l'application Téléphone et messages FaceTime

Les protections étendues de la sécurité de la communication pour les enfants détectent désormais les vidéos contenant de la nudité en plus des photos que les enfants peuvent recevoir ou tenter d'envoyer dans Messages, AirDrop, Contact Posters dans l'application Téléphone, Messages FaceTime et le système Photo Picker

Des autorisations de partage améliorées vous donnent encore plus de contrôle sur ce que vous partagez avec les applications, avec un sélecteur de photos intégré et une autorisation de calendrier d'ajout uniquement

La protection contre le suivi des liens supprime les informations supplémentaires des liens partagés dans Messages, Mail et Safari Private Browsing que certains sites Web utilisent dans leurs URL pour vous suivre sur d'autres sites Web, et les liens fonctionnent toujours comme prévu

Accessibilité

Assistive Access distille les applications et les expériences à leurs fonctionnalités essentielles dans le téléphone et FaceTime, les messages, l'appareil photo, les photos et la musique, y compris le texte volumineux, les alternatives visuelles et les choix ciblés pour les utilisateurs ayant des troubles cognitifs.

Live Speech vous permet de taper ce que vous voulez dire et de le faire prononcer à haute voix lors d'appels téléphoniques, d'appels FaceTime ou de conversations en personne.

La voix personnelle permet aux utilisateurs qui risquent de perdre leur fonction vocale de créer en privé et en toute sécurité une voix qui leur ressemble sur iPad, et de l'utiliser avec Live Speech dans les appels téléphoniques et FaceTime.

Point and Speak en mode de détection de loupe utilise l'iPad pour lire le texte à haute voix sur les objets physiques avec de petites étiquettes de texte, tels que les claviers sur les portes et les boutons sur les appareils.



Cette version comprend également d'autres fonctionnalités et améliorations :

Animaux de compagnie dans l'album Personnes dans Photos fait apparaître des animaux de compagnie individuels dans l'album tout comme des amis ou des membres de la famille

Le widget Album Photos vous permet de sélectionner un album spécifique dans l'application Photos pour qu'il apparaisse dans le widget

Le partage d'articles dans Find My vous permet de partager un accessoire réseau AirTag ou Find My avec un plus de cinq autres personnes

L'historique des activités à la maison affiche un historique récent des événements pour les serrures de porte, les portes de garage, les systèmes de sécurité et les capteurs de contact.

Les prévisions du réseau à la maison indiquent quand votre réseau électrique dispose de sources d'énergie plus propres (aux États-Unis contigus uniquement)

Les listes d'épicerie dans les rappels regroupent automatiquement les articles connexes en sections au fur et à mesure que vous les ajoutez

Les nouveaux autocollants Memoji dans le clavier incluent Halo, Smirk et Peekaboo

Les raccourcis d'application dans Spotlight Top Hit vous offrent des raccourcis d'application vers votre prochaine action lorsque vous recherchez une application

La connexion par e-mail ou par numéro de téléphone vous permet de vous connecter à votre iPad avec n'importe quelle adresse e-mail ou numéro de téléphone figurant dans votre compte Apple ID



Pour en savoir plus sur les correctifs de sécurité apportés par les mises à jour logicielles d’Apple, veuillez consulter la page suivante :https://support.apple.com/kb/HT201222