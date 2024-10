Apple publie une seconde version d'iOS 17.4.1 et d'iPadOS 17.4.1

Cette nuit, Apple a publié des versions révisées d'iOS 17.4.1 et d'iPadOS 17.4.1, sans aucun commentaire. Il s'agit d'une seconde version qui porte un numéro de build différent : 21E237 contre 21E236. C'est un évènement assez rare, surtout pour une version mineure.

Une deuxième mise à jour iOS 17.4.1

Les mises à jour révisées sont disponibles pour tous les iPhone et iPad compatibles avec iOS 17 et iPadOS 17. Elles ne pouvaient, au départ, qu'être installées via l'application Finder sur macOS et les applications Apple Devices ou iTunes sur Windows. Mais depuis quelques instants, on peut mettre à jour son appareil directement au sein de l'application "Réglages" de l'iPhone et de l'iPad (si on n'a pas fait la précédente).

Si la firme de Cupertino ne communique pas sur les changements apportés, nul doute qu'il s'agit de modifications très mineures. Mais elles ont été suffisamment importantes pour nécessiter une relivraison.



Parmi les hypothèses les plus plausibles, cette seconde version d'iOS 17.4.1 prépare l'arrivée de nouveaux appareils, probablement les iPad Pro M3 et iPad Air M2.



Sinon, elle pourrait venir corriger un comportement erratique de certains iPhone qui tombaient dans une boucle de démarrage.



iOS 17.4.1 et iPadOS 17.4.1 ont été publiés la semaine dernière avec des corrections de bogues et deux correctifs de sécurité importants.