iOS 17.4.1 est disponible (+ iOS 16.7.7 et visionOS 1.1.1)

La mise à jour iOS 17.4 qui a été mise en ligne sur les serveurs d'Apple le 5 mars dernier a apporté quelques petits bugs et instabilités. Comme à son habitude, Apple corrige cela les jours/semaines qui suivent avec une mise à jour corrective. Dès maintenant, vous pouvez télécharger iOS 17.4.1 sur votre iPhone, une nouvelle version qui se concentre sur l'amélioration de la stabilité et des performances.

iOS 17.4.1 est disponible pour tous

Bonne nouvelle ! Si vous avez remarqué des bugs ou crashs sur votre iPhone depuis la mise à jour iOS 17.4, Apple vient à votre secours ce soir avec une nouvelle mise à jour, mais cette fois-ci uniquement à but de correction. La firme de Cupertino vient de déployer il y a quelques minutes la mise à jour iOS 17.4.1, une version logicielle qui apporte une amélioration de la stabilité d'iOS 17.4. Grâce aux diverses remontées, Apple a repéré les bugs et les a corrigées dans cette mise à jour afin d'améliorer l'expérience utilisateur.



Voici la note d'Apple pour cette mise à jour :

Cette mise à jour apporte des correctifs importants et des améliorations liées à la sécurité et est recommandée à tous les utilisateurs.

Mais il y a aussi deux failles qui ont été corrigées :

CoreMedia

Disponible pour : iPhone XS et versions ultérieures, iPad Pro 12,9 pouces 2e génération et versions ultérieures, iPad Pro 10,5 pouces, iPad Pro 11 pouces 1re génération et versions ultérieures, iPad Air 3e génération et versions ultérieures, iPad 6e génération et versions ultérieures, et iPad mini 5e génération et versions ultérieures.



Impact : Le traitement d'une image peut conduire à l'exécution de code arbitraire.

Description : Un problème d'écriture hors limites a été résolu grâce à une meilleure validation des entrées.

CVE-2024-1580 : Nick Galloway du projet zéro de Google



WebRTC

Disponible pour : iPhone XS et versions ultérieures, iPad Pro 12,9 pouces 2e génération et versions ultérieures, iPad Pro 10,5 pouces, iPad Pro 11 pouces 1re génération et versions ultérieures, iPad Air 3e génération et versions ultérieures, iPad 6e génération et versions ultérieures, et iPad mini 5e génération et versions ultérieures.



Impact : Le traitement d'une image peut conduire à l'exécution de code arbitraire.

Description : Un problème d'écriture hors limites a été résolu grâce à une meilleure validation des entrées.

CVE-2024-1580 : Nick Galloway du projet zéro de Google

Comment mettre à jour mon iPhone ?

Si votre iPhone est bien éligible au cycle iOS 17, vous pouvez dès aujourd'hui upgrader le logiciel vers iOS 17.4.1, une mise à jour qui ne pourra être que bénéfique pour votre iPhone !

Voici comment télécharger et installer la mise à jour

Ouvrez l'application "Réglages"

Accédez à "Général"

Appuyez sur "Mise à jour logicielle"

Puis, il suffit de télécharger et d'installer la mise à jour. À noter que le téléchargement peut être plus long que la normale. Rassurez-vous, ce n'est pas votre superbe connexion fibre qui est devenue lente, mais juste les serveurs d'Apple qui sont surchargés.



Si vous n'avez pas encore téléchargé iOS 17.4, vous pouvez bien évidemment migrer directement vers iOS 17.4.1 afin de profiter de toutes les nouveautés de la mise à jour de début mars et des correctifs de cette version publiée ce soir.

iPadOS 17.4.1

La mise à jour iPadOS 17.4.1 corrige un bogue qui pourrait empêcher certains iPads de scanner des codes QR.



Selon un document de l'assistance Apple, un bogue dans iOS 17.4 a affecté l'appareil photo de l'iPad de 6e génération, de l'iPad de 7e génération, de l'iPad Pro 10,5 pouces et de l'iPad Pro 12,9 pouces de deuxième génération, empêchant les applications d'appareil photo de numériser les codes QR. Apple indique que les clients concernés par ce problème doivent effectuer une mise à jour vers iPadOS 17.4.1 pour résoudre le problème.

iOS 16.7.7

Au-delà d'iOS 17.4, Apple a publié également la mise à jour iOS 16.7.7 pour les anciens iPhone qui ne peuvent pas bénéficier du dernier cycle de mise à jour. Ce geste est symbolique de la part d'Apple, car on retrouve une continuité des mises à jour sur des iPhone qui ne sont plus commercialisés chez Apple et les revendeurs depuis un long moment.

Les anciens iPhone vont pouvoir bénéficier des derniers correctifs en termes de stabilité et de sécurité !

visionOS 1.1.1

Du côté de l'Apple Vision Pro, Apple publie une nouvelle mise à jour qui vise à offrir une meilleure expérience de visionOS. La mise à jour visionOS 1.1.1 est disponible dès maintenant !