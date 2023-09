Apple publie iOS 17.0.2 et iPadOS 17.0.2 pour tous

Tutoriels et Astuces

Pour obtenir cette mise à jour cruciale, les iPhones et iPads éligibles peuvent simplement se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle, iOS 17.0.2 et iPadOS 17.0.2 y sont désignés sous le nom de build 21A351. Qui a déjà installé la nouvelle version ?

Apple vient de déployer les mises à jour iOS 17.0.2 et iPadOS 17.0.2, cinq jours après les récentes versions iOS 17.0.1 et iPadOS 17.0.1. Mais si vous nous suivez, vous savez que l’iPhone 15 y a déjà eu droit.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.