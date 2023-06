Apple publie la bêta 2 d'iOS 17 et iPadOS 17 avec des nouveautés

1 com

Tout le monde le sait, Apple a dévoilé iOS 17 lors du keynote du 5 juin dernier, tout en libérant la première bêta dans la foulée. Malgré une grande stabilité, iOS 17 pour iPhone et iPadOS 17 pour iPad, viennent d'être mis à jour, corrigeant quelques bugs, amélioration l'autonomie de la batterie et ajoutant quelques nouveautés attendues. Attention, cette année il est bien plus difficile d'installer la bêta sans un compte "Apple Developer".

Il est temps de télécharger la nouvelle bêta iOS 17 !

Après avoir présenté iOS 17 et iPadOS 17, Apple a diffusé la première bêta il y a quinze jours avec des changements intéressants comme les widgets interactifs, les affiches de contacts, les améliorations d'AirDrop, le mode StandBy, le partage de mots de passe et bien plus encore.



Si vous êtes développeurs Apple, vous allez pouvoir installer la deuxième bêta d'iOS 17 et d'iPadOS 17 sur les iPhone et iPad compatibles. Il faut évidemment garder en tête qu'il s'agit toujours de versions de test, ce qui peut être gênant sur un iPhone principal.

Comment installer la bêta iOS 17 sur iPhone ou iPad

Depuis peu, le téléchargement des bêtas ne passe plus par un profil d'approvisionnement, mais directement dans l'application Réglages puis "Général" > "Mise à jour logicielle" et "Mises à jour bêta". Il faut renseigner un identifiant Apple relié à un compte développeur, sans quoi vous n'aurez pas le droit d'installer iOS 17.



Si vous n'avez pas de compte développeur, consultez notre tuto pour installer iOS 17.

Nouveautés iOS 17 bêta 2

Les nouveautés de la bêta 2 :