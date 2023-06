iOS 17 permet enfin de partager un mot de passe du trousseau iCloud

Lors de la conférence d'ouverture de la WWDC 2023 de lundi dernier, Apple a notamment dévoilé iOS 17, qui apporte un certain nombre de nouveautés. Parmi celles-ci, une fonctionnalité importante a été un peu négligée et mérite d'être mise en avant, le partage de mots de passe entre amis. Cela reprend le principe du partage du code Wi-Fi, mais pour n'importe quel compte et toujours de manière sécurisée.

Une nouveauté bien pratique

Cette fonctionnalité vise à résoudre un problème auquel de nombreux utilisateurs du trousseau iCloud sont confrontés depuis longtemps : l'absence d'un moyen sécurisé de partager des noms d'utilisateur et des mots de passe avec d'autres personnes. Cela a souvent conduit les utilisateurs à se tourner vers des gestionnaires de mots de passe tiers.

Cependant, avec l'arrivée d'iOS 17 en version finale en septembre prochain, cette situation va changer. La mise à jour permettra le partage sécurisé des informations d'identification avec des amis ou des membres de la famille. Le tout passe par AirDrop.



Apple a discrètement annoncé cette nouvelle fonctionnalité dans son communiqué de presse sur iOS 17, et elle pourrait avoir un impact significatif pour ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas payer pour un gestionnaire de mots de passe tiers tel que 1Password ou LastPass.

Dans le but de faciliter et de sécuriser le partage des mots de passe et des passkeys, les utilisateurs pourront partager leurs mots de passe avec un groupe de contacts de confiance. Tous les membres du groupe pourront ajouter et modifier les mots de passe pour les maintenir à jour. Comme le partage se fera via le trousseau iCloud, il sera chiffré de bout en bout.

Bien que l'absence d'une véritable application dédiée au trousseau iCloud demeure, les fonctionnalités du trousseau continuent de s'améliorer avec iOS 17.

Comment partager un mot de passe sur iPhone

Pour partager un mot de passe stocké sur l'iPhone, il suffit, sous iOS 17, d'aller dans l'application Réglages puis :

Mots de passe

Aller sur le compte souhaité

Taper sur le bouton partage

L'envoi se fait par AirDrop, il faut donc l'activer sur les deux appareils

Apple considère à juste titre que la sécurité sur iPhone est primordiale, et faciliter la gestion des informations d'identification contribue à cet objectif. Ce système est bien plus sécurisé qu'un envoi par Mail ou iMessage, car les données restent chiffrées. Elles passent d'un iPhone à un autre, sans dévoiler leur contenu.