Apple Music : iOS 18.1 permet de partager l'extrait d'une chanson sur TikTok

Avec iOS 18.1, l'utilisateur TikTok abonné à Apple Music pourra partager sa musique à tous ses abonnés. Un partenariat entre les deux entreprises qui permet donc de diffuser des extraits musicaux depuis Apple Music sur le réseau social.

Apple x TikTok

La sixième bêta d'iOS 18.1 est de sortie depuis quelques heures et les petites nouveautés commencent à se montrer. TikTok est enfin compatible avec Apple Music. Il est ainsi possible de partager une chanson d'Apple Music sur le réseau social au milliard d'utilisateurs.

Une fonctionnalité présente depuis belle lurette sur Instagram et Snapchat mais absente de TikTok jusqu'à maintenant. Mieux encore, elle semble plus poussée que chez les concurrents. Lorsqu'on sélectionne l'option Partager le morceau sur Apple Music, différentes options apparaissent sur TikTok. Un post sous format vidéo, sous format photo ou via message privé.



En optant pour l'option vidéo, un extrait audio de la musique en question se lance en arrière-plan sur le TikTok de l'utilisateur. Une fonctionnalité totalement absente de Snapchat et d'Instagram qui ont pour unique possibilité d'afficher la pochette de la musique avec un lien de redirection vers celle-ci. En revanche, les paroles présentes sur Instagram ne sont pas intégrées sur TikTok. Chacun avec ses qualités et ses défauts.