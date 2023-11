TikTok offre un lien direct vers le catalogue d’Apple Music

Si vous utilisez régulièrement TikTok, vous avez probablement aperçu qu’à chaque vidéo qui comporte une musique, vous avez une visibilité sur le titre ainsi que l’artiste, en bas de l’écran. Jusqu’à aujourd’hui, cela servait uniquement à retrouver d’autres vidéos qui avaient aussi ajouté cette musique. Dès maintenant, TikTok propose un lien vers Apple Music afin de retrouver une musique que vous avez apprécié et l’ajouter dans votre playlist sur Apple Music !

TikTok x Apple Music

TikTok innove encore une fois en lançant une fonctionnalité qui va révolutionner la manière dont les utilisateurs interagissent avec la musique sur les plateformes de streaming. La nouvelle option, actuellement déployée aux États-Unis, au Royaume-Uni et testée dans d’autres pays comme

la France, permet aux utilisateurs de TikTok de transférer directement les chansons découvertes sur l'application vers leur compte Apple Music.



Le fonctionnement est simple mais ingénieux : un bouton "Ajouter une chanson" sera disponible sur les vidéos TikTok, permettant aux utilisateurs de sauvegarder instantanément la musique dans une liste de lecture sur Apple Music ou d'autres services de streaming qu'ils préfèrent. Cette intégration est une aubaine pour la découverte musicale, comme l'a souligné Ole Obermann, responsable du développement commercial de la musique chez TikTok. Il met en avant le rôle de l'application dans la création de liens précieux entre les artistes et leur audience mondiale.

La fonction "Add to Music App" a été conçue pour enrichir l'expérience de découverte musicale sur TikTok, en rendant le passage à l'écoute sur les plateformes de streaming plus fluide, ce qui est un avantage indéniable pour les artistes et les détenteurs de droits musicaux. Lors de la configuration initiale, les utilisateurs sont invités à choisir leur service de streaming préféré, qui sera mémorisé pour les utilisations futures.



Les morceaux sélectionnés seront ajoutés à une nouvelle liste de lecture dans l'application de streaming choisie et les utilisateurs auront la possibilité de personnaliser leur sélection de listes de lecture. Cette fonctionnalité est compatible uniquement avec les applications de streaming installées sur le téléphone de l'utilisateur. TikTok prévoit d'étendre cette option à d'autres pays dans un avenir proche, rendant ainsi la musique encore plus accessible et personnalisée pour sa vaste communauté.

Source

Télécharger l'app gratuite TikTok