Microsoft Edge sur Mac : profitez de votre trousseau iCloud via une extension

Si vous êtes un utilisateur régulier de Safari sur Mac ou sur d'autres appareils Apple, vous savez probablement à quel point il est agréable d'avoir l'intervention de "trousseau iCloud" quand vous arrivez sur une page d'authentification. En l'espace d'une seconde, vous pouvez via Face ID ou Touch ID appliquer l'identifiant et le mot de passe pour vous connecter au site. Si vous êtes sur Microsoft Edge, Apple propose désormais une extension pour les utilisateurs macOS !

Microsoft Edge offre une extension "Mots de passe iCloud" sur Mac

Si vous êtes sur Mac et que vous préférez utiliser Microsoft Edge, nous avons une bonne nouvelle pour vous, Apple propose depuis peu de temps un module complémentaire Edge baptisé "Mots de passe iCloud". Voici la description de ce module :

Mots de passe iCloud vous permet de remplir des mots de passe en toute sécurité depuis votre trousseau iCloud lorsque vous vous connectez à des sites web à l'aide d'Edge. Tous les nouveaux mots de passe que vous créez dans Edge sont enregistrés dans votre trousseau iCloud afin qu'ils soient également disponibles sur vos appareils Apple. L'extension peut aussi générer des codes de vérification, que vous pouvez configurer en effectuant un clic droit sur un code QR.

Cette extension n'est pas vraiment nouvelle, car elle existe déjà depuis un bon bout de temps sur Windows ainsi que sur Google Chrome, toutefois, c'est la première fois qu'elle débarque sur Microsoft Edge sur macOS. L'extension Mots de passe iCloud est compatible avec macOS Sonoma et les versions de Windows prises en charge par l'app iCloud pour Windows.



Cette extension de Microsoft Edge est disponible gratuitement et prend en charge 35 langues. Plus de 700 000 utilisateurs l'ont téléchargé pour bénéficier de leurs identifiants et mots de passe inclus dans leur trousseau iCloud !