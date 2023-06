La nouvelle API TipKit d'Apple affiche des astuces dans les apps

TipKit est un nouvel outil d'Apple pour permettre aux développeurs tiers d'afficher des astuces utiles dans leurs applications de manière ergonomique. L'objectif est de faciliter la découverte des fonctionnalités des applications tierces, dans les nouvelles applications comme dans les mises à jour importantes.



Ce nouveau système, disponible sur iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, macOS Sonoma et watchOS 10, nécessite l'utilisation du cadre TipKit d'Apple pour intégrer des messages informatifs afin d'expliquer tout ou partie d'un écran.

Une nouveauté pour les développeurs

D'après une session WWDC 23, un "tip" est composé d'un titre et d'un message. Selon Apple, un bon conseil doit comporter des phrases d'action directe dans le titre, suivies d'informations faciles à retenir sur les avantages.

Informez intelligemment vos utilisateurs sur les bonnes fonctionnalités au bon moment grâce à TipKit. Ce nouveau cadre comprend des modèles qui correspondent à ce que les utilisateurs ont l'habitude de voir dans les applications système et qui sont facilement personnalisables pour s'adapter à l'aspect et à la convivialité de votre application. Ajoutez du ciblage pour informer les utilisateurs sur les fonctionnalités liées à leur contexte actuel et gérez la fréquence globale pour éviter de montrer à nouveau les mêmes conseils, même s'ils sont apparus sur un autre appareil.

Il existe deux types d'affichage des conseils : "popover" et "en ligne". La vue popover affiche un conseil par-dessus de l'interface de l'application, sans modifier l'écran en cours. C'est la méthode utilisée sur l'Apple TV. L'affichage "en ligne" ajuste temporairement l'interface utilisateur, par exemple en repoussant légèrement la liste des discussions dans l'application Messages pour faire place au "tip".



Les développeurs peuvent définir des règles personnalisées pour les astuces / conseils, en spécifiant les conditions d'admissibilité. Par exemple, un conseil peut être présenté à l'utilisateur lors de la première connexion ou, au contraire, après plusieurs utilisations afin de le guider vers une fonctionnalité encore non utilisée. Pour les utilisateurs multi-plateformes, les conseils sont synchronisés via iCloud pour éviter les doublons.



Bien que TipKit ne soit pas inclus dans la version bêta d'iOS 17 pour les développeurs, il sera disponible ultérieurement, probablement dans une nouvelle bêta ou avec iOS 17.1.

Apple donne quelques exemples de bons "tips" :

Dans FaceTime, un conseil peut expliquer comment déclencher des réactions par des gestes de la main.

Dans Photos, un conseil peut suggérer d'ajouter un effet de boucle à une photo en direct.

Dans Messages, un conseil peut aider les utilisateurs à envoyer des réponses rapides via la fonction Tapback.

Les développeurs pourront utiliser le framework TipKit d'Apple pour afficher facilement des astuces dans leurs applications sur divers appareils tels que l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple TV et l'Apple Watch.