Les réactions iMessage en test sur les smartphones Android

Il y a 56 min (Màj il y a 54 min)

Android

Alexandre Godard

Apple possède son propre service de SMS baptisé iMessage mais également ses propres codes. C'est justement le cas des "tapbacks", les réactions rapides à un SMS lorsque l'on appuie longuement dessus. Ce système est loin d'être compris par Android actuellement mais selon les infos de certains bêta-testeurs de Google Messages, c'est en passe de changer.

Une spécialité iOS mieux traduite sur Android

S'il y a bien une chose que l'on peut reconnaître à iOS, c'est qu'il fait son petit business dans son coin et qu'il n'a pas l'intention de venir se mélanger avec la concurrence. C'est pour cette raison précise qu'iOS et Android ne sont que très rarement compatibles.



Pour ce qui est de la partie iMessage, le service d'échange de SMS d'Apple, il semblerait qu'un effort soit prévu dans les semaines à venir en ce qui concerne les "tapbacks", les fameuses petites réactions rapides à un SMS de couleur bleue dans iMessage. Nous parlons ici des cinq "émojis" qui vous sont proposés lorsque vous appuyez longuement sur un iMessage.

On y retrouve le cœur, le pouce levé, le pouce baissé, le "ha ha", les points d'exclamation et pour finir le point d'interrogation. Toutes ces petites interactions rapides seront bientôt comprises par Google Messages sur Android du moins mieux interprétées et vont enfin avoir du sens pour celles et ceux qui n'ont pas d'iPhone.



À l'heure actuelle, il est possible d'envoyer ce style de réponse à un message vert, autrement dit un smartphone Android, mais le résultat de l'autre côté est loin d'être passionnant. Avec cette mise à jour, le petit logo (émoji Android) viendra comme sur iOS se placer à côté de la bulle du message, ce qui est bien plus agréable.



Une fonction encore en bêta dont nous avons déjà parlé il y a quelques mois mais qui devrait prochainement se lancer dans le grand bain et être accessible à tout le monde. En ce moment même, de plus en plus de personnes y ont enfin accès. On rappelle d'ailleurs que Google a comme souhait ultime qu'Apple adopte RCS pour que tous les messages envoyés entre iOS et Android soient compatibles. Malheureusement, nous ne craignons que ce soit plus un rêve qu'une réalité.