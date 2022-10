Android : les réactions sur les SMS venant des utilisateurs iOS vont bientôt être déployées

Google en avait parlé il y a quelques semaines, dans un objectif d'améliorer l'interaction entre les utilisateurs Android et iOS, une nouvelle fonctionnalité va bientôt débarquer sur les smartphones sous Android. Cette nouveauté consistera à transmettre l'information quand un utilisateur réagit par un emoji à un SMS récemment reçu.

Ça arrive dans les "prochaines semaines"

Face au refus d'Apple d'intégrer le protocole RCS dans son application Messages sur iOS, Google a été obligé de prendre quelques mesures supplémentaires pour offrir une meilleure expérience aux utilisateurs Android (et par la même occasion à ceux d'iOS).

En effet, Google va bientôt déployer les réactions aux messages. Aujourd'hui, quand un utilisateur Android ajoute une réaction à un message, le destinataire qui est sur un iPhone ne reçoit pas l'information, ce qui donne la sensation que le message a été lu, mais qu'il a été ignoré.

Prochainement, Google va envoyer un message supplémentaire et automatique dès qu'un emoji aura été sélectionné.

Par exemple :

Le propriétaire de l'iPhone envoie le message "j'ai hâte de te voir ce week-end" Le possesseur du smartphone sous Android ajoute la réaction "emoji avec des cœurs dans les yeux" au message qu'il vient de recevoir Le smartphone sous Android envoie automatiquement au propriétaire de l'iPhone le message : "a ajouté un emoji avec des cœurs dans les yeux à j'ai hâte de te voir ce week-end"

Dans son communiqué, Google fait comprendre que la situation n'est pas simple puisque Apple ne veut pas prendre en charge le RCS. Toutefois, la firme de Mountain View montre à ses fidèles qu'elle fait des efforts :

Plus tôt cette année, nous avons commencé à afficher les réactions emoji des utilisateurs d'iPhone sur votre téléphone Android. Maintenant, nous allons plus loin en vous permettant de réagir aux SMS des utilisateurs d'iPhone avec des emojis. Bien que RCS soit la solution ultime, nous faisons ce que nous pouvons pour aider les utilisateurs d'Android à réagir de manière constante aux messages.

Google espère toujours qu'Apple se posera les bonnes questions et acceptera le protocole RCS pour la communication par message entre les utilisateurs iOS et Android. Du côté d'Apple, le refus est lié à l'exclusivité iMessage, le RCS offrira les mêmes avantages, chose que ne veut pas la firme de Cupertino, car iMessage est aujourd'hui un atout que ne possède pas Google.



Pour Tim Cook, les utilisateurs Apple n'accordent aucune importance au RCS, ils discutent la majeure partie du temps en iMessage et les SMS conviennent à tout le monde. Au cas où des utilisateurs iOS et Android veulent s'envoyer des GIF, des fichiers lourds, avoir un accusé de lecture... La possibilité de passer par des applications tierces comme Facebook Messenger, WhatsApp ou Signal fait largement l'affaire !