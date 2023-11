Spotify assure que les artistes vont bientôt être mieux rémunérés !

Les services de streaming ont eu un aspect positif sur l'industrie de la musique, ils ont permis de réduire considérablement le téléchargement illégal, cependant, ils ont beaucoup déçu sur la rémunération des artistes. Si chaque service de streaming essaie de faire des efforts, il n'est pas simple de mieux rémunérer les artistes avec des abonnements à 10,99€/mois en moyenne. Toutefois, Spotify a promis de s'améliorer sur ce terrain dans une récente déclaration !

Spotify s'engage publiquement

Spotify est en train de révolutionner son modèle de rémunération des artistes avec des engagements alléchantes. Annonçant un plan audacieux, Spotify s'engage à redistribuer 1 milliard de dollars sur cinq ans aux artistes, ce qui promet une ère de changements majeurs dans la manière dont les redevances sont calculées et distribuées. Le géant du streaming vise à rediriger une part plus importante des revenus vers les artistes et labels qui dominent les charts, revendiquant une augmentation du seuil minimal de paiement pour le streaming. Cette initiative, selon Spotify, est un pas en avant pour contrer la fraude au streaming et optimiser la distribution équitable des revenus, même pour les petits montants.



Dès l'année prochaine, une piste devra atteindre un minimum de 1 000 écoutes en l’espace de 12 mois pour commencer à générer des redevances. Bien que la taille globale du pool de redevances demeure inchangée, c'est la répartition de ces fonds qui connaîtra une transformation, avec un ajustement favorisant les titres les plus populaires. Actuellement, de nombreuses pistes luttent pour surpasser la moyenne de 0,03 $ par mois, rendant la rémunération des artistes difficile. Ces paiements négligés totalisent environ 40 millions de dollars annuellement.

Avec 99,5 % des streams concentrés sur des pistes comptant au moins 1 000 écoutes annuelles, la nouvelle politique de Spotify promet de décourager les manipulations du système et de mettre un terme aux pratiques de streaming artificiel. Dans cette lutte, les labels et distributeurs qui seront pris en faute se verront facturer des frais, mettant ainsi en œuvre une mesure dissuasive efficace.



Par ailleurs, Spotify introduira une durée minimale de deux minutes pour les pistes de bruit fonctionnel afin d'être admissible aux redevances, ceci pour prévenir les abus où des enregistrements bruitistes de courte durée sont exploités pour maximiser les gains de streaming.



Ces ajustements sont pensés pour allouer une plus grande part du pool de redevances aux artistes méritants. En mettant fin aux pratiques abusives et en réorientant les ressources financières, Spotify espère renforcer son écosystème et soutenir les artistes qui font vibrer le monde de la musique.



Apple Music a aussi annoncé des mesures pour lutter contre la fraude dans le streaming, toutefois, contrairement à Spotify, le deuxième géant du streaming n'a pas annoncé une meilleure rémunération à venir pour les artistes. Notons quand même qu'Apple Music est loin d'être un "mauvais élève" concernant la rémunération des artistes, le service de streaming se classe parmi les services qui rémunèrent le mieux les artistes et labels.



Source