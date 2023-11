Apple Music : les nouvelles protections ont fait chuter de 30% les faux streams

Que ce soit sur Apple Music, Spotify ou encore Deezer, les faux streams sont devenus un véritable fléau au fil du temps. Des entreprises spécialisées proposent depuis des années des campagnes de faux streams qui permettent aux artistes d'obtenir plus de visibilité. En effet, si une musique est écoutée plus qu'une autre, celle-ci va monter dans les classements et sera favorisée par les algorithmes au détriment des autres musiques qui n'ont pas utilisé cette méthode.

Apple Music arrive à faire chuter les faux streams

Depuis un certain temps, Apple Music combat les faux streams, le service de streaming traque les fausses activités et renforce activement ses protections contre les manipulations de son algorithme. Si pendant des années, plusieurs artistes ont pu profiter des vagues de faux streams sur Apple Music en échange d'un paiement, c'est désormais (presque) terminé. Selon un récent article du média Billboard, Apple Music a réussi à faire chuter de 30% la fraude aux streams.



Grâce à de nouvelles protections, Apple est dorénavant capable de mieux différencier un vrai utilisateur d'un bot qui écoute en boucle certaines musiques bien précises. Cette avancée a pu être possible grâce à de l'observation et le développement de nouveaux outils qui détectent les faux streams de manière efficace et supprime systématiquement la moindre manipulation de statistique.

Au-delà de l'algorithme qui peut être manipulé, l'intérêt des faux streams est aussi de générer des revenus financiers à un artiste qui possède une ou plusieurs musiques dans le catalogue d'Apple Music. Le géant californien agit également sur cet aspect en ajustant les revenus financiers des musiques visées par les faux streams, désormais les revenus pourront diminuer si les nouveaux outils détectent des bots dans la quantité de streams.



Pour rappel, un artiste est rémunéré sur Apple Music uniquement si vous écoutez 30 secondes ou plus sa musique, sur une durée inférieure à 30 secondes, l'artiste ne reçoit pas d'argent. En apprenant ce système, des personnes malintentionnées ont publié dans le catalogue des titres de 31 secondes et ont lancé massivement de faux streams. Si cette technique a permis de générer beaucoup d'argent pendant une longue période, c'est maintenant terminé avec la nouvelle politique de protection d'Apple Music.

Apple a communiqué avec les labels par mail

Le rapport de Billboard explique qu'après avoir mis en œuvre ces nouvelles protections sur Apple Music, Apple a envoyé un mail aux labels pour leur parler des évolutions dans la détection des faux streams :

Pour aider les labels et les distributeurs à comprendre où se produit la fraude, l'e-mail d'Apple Music indique que la plate-forme a commencé à envoyer des rapports quotidiens détaillant "les albums d'un fournisseur de contenu avec des flux examinés". « Après chaque examen », poursuit l'e-mail, « nous supprimons les flux manipulés et publions des pièces légitimes. À la fin de chaque mois, les fournisseurs de contenu reçoivent également un rapport avec tous les flux exclus. » (Spotify a maintenant également intensifié les rapports qu'il fournit aux étiquettes et aux distributeurs, selon un cadre d'une société de distribution, "ajoutant une nouvelle dimension à la vision des récidivistes".) « Tout cela se passe avant qu'Apple Music ne paie les redevances et ne récapittorie les graphiques », a noté l'e-mail. « Nous bloquons les malfaiteurs des principaux avantages de la manipulation des flux et redirigeons les redevances vers des jeux de contenu valides. »

Aujourd'hui, Apple estime que le phénomène des faux streams n'est pas encore complètement arrêté, les récentes actions ont juste permis d'affaiblir les mauvaises pratiques, il reste beaucoup à faire pour reconnaître les nouvelles stratégies des entreprises spécialisées dans la manipulation des services de streaming musicaux.