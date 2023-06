Les fabricants de smartphones vont être obligés de révéler la durabilité avant l'achat

Vous l'aurez compris, en plus de l'avantage que cela va procurer aux consommateurs au moment de l'achat, c'est un joli geste pour l'environnement puisque les clients pourront choisir les smartphones qui durent le plus longtemps.

Les étiquettes énergétiques de l'UE fournissent une indication claire et simple de l'efficacité énergétique des produits au point d'achat. Cela permet aux consommateurs d'économiser plus facilement de l'argent sur leurs factures d'énergie des ménages, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans toute l'UE.

L'objectif derrière cette démarche, c'est de permettre aux clients de prendre en compte la durabilité du smartphone qu’ils sont sur le point d'acheter. Par la même occasion, cela va inciter les grandes entreprises comme Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi... À faire plus attention aux critères cités ci-dessus, ils devront obligatoirement faire des efforts pour se démarquer des concurrents. La Commission européenne explique :

Dans une récente proposition de la Commission européenne, on apprend que celle-ci est intéressée d'imposer aux constructeurs de smartphones une étiquette de durabilité pour apporter plus d'informations aux consommateurs sur le smartphone qu'ils s'apprêtent à acheter. L'étiquette prendra en compte plusieurs données pertinentes comme :

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.