Il achète une Apple Watch pour être "tendance" et celle-ci lui révèle un problème cardiaque

Depuis que l'Apple Watch est capable de surveiller votre rythme cardiaque et réaliser un ECG, on retrouve une multitude de personnes qui ont été sauvées grâce à leur Apple Watch qui les a alertés d'un problème cardiaque. C'est le cas d'un retraité de Lawrenceville, une petite ville située dans le New Jersey aux États-Unis. L'homme de 73 ans a partagé son expérience avec CBS News Philadelphia, il a affirmé qu'il n'aurait jamais cru qu'une simple montre connectée puisse l'aider à déceler une anomalie dans sa fréquence cardiaque !

Encore une vie sauvée grâce à l'Apple Watch

Pour Frank Haggerty, 73 ans, retraité et résident à Lawrenceville, New Jersey, l'acquisition d'une Apple Watch SE était une démarche pour s'inscrire dans la tendance. Ce comptable à la retraite cherchait à se doter d'un objet moderne, loin de se douter que ce choix allait avoir un impact profond sur sa santé. Haggerty, comme de nombreux seniors de sa génération, s'est laissé séduire par le design et les fonctionnalités des montres connectées, privilégiant l'aspect tendance de l'Apple Watch aux montres classiques. Ce qui n'était initialement qu'une quête de modernité s'est rapidement transformé en une intervention vitale.



Une nuit, alors que Haggerty dormait paisiblement, sa montre a détecté une anomalie préoccupante : son rythme cardiaque était anormalement bas, atteignant à peine 30 battements par minute, une valeur bien inférieure à la normale située entre 60 et 100 battements par minute. Alerté par sa montre, Haggerty a été pris en charge et transporté à l'hôpital par ambulance.

Il n'avait aucun symptôme qui aurait pu lui faire comprendre que quelque chose n'allait pas

Le personnel médical fut stupéfait de constater que, malgré une condition aussi critique, Haggerty ne manifestait aucun des symptômes habituels tels que le vertige ou la douleur thoracique, des signes précurseurs qui auraient normalement alerté sur son état de santé. Le diagnostic a révélé un bloc cardiaque complet, une condition sérieuse affectant le système de conduction électrique du cœur.



Pour remédier à cette situation potentiellement fatale, un pacemaker a été implanté chez Haggerty, stabilisant ainsi son rythme cardiaque. Ce retournement de situation a transformé l'Apple Watch de Haggerty de simple accessoire de mode à un véritable sauveur, lui ayant probablement sauvé la vie. Aujourd'hui, Haggerty ne fait que de bons commentaires à propos de son Apple Watch, la considérant comme un compagnon fidèle et protecteur.