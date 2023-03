Une étude autour de l'Apple Watch révèle qu'on ne dort pas assez

Depuis septembre 2020, Apple propose le suivi du sommeil avec l'Apple Watch. Pour cela, l'entreprise a développé une application watchOS préinstallée baptisée "Sommeil", elle permet de connaître vos différentes phases de sommeil pendant la nuit et le nombre d'heures que vous avez dormi. Aux États-Unis, une étude s'est intéressée sur les données récupérées par l'application "Sommeil", elle a cherché à savoir si nous dormons assez en prenant en compte plus de 2 millions de données. Visiblement, ce n'est pas le cas...

La majorité des participants de l'étude n'ont pas pris le sommeil au sérieux

Les bienfaits du sommeil sont nombreux sur le corps humain, il permet de diminuer le stress, de maintenir un système immunitaire fort, de limiter le risque de maladie... Malheureusement, avec le travail et les divertissements du quotidien, nous sommes parfois incités à réduire notre temps de sommeil. C'est en tout cas ce qu'en a conclu une étude de la Brigham and Women's Hospital. Celle-ci s'est basée sur les données de l'application watchOS "Sommeil" recueillies par l'Apple Watch et transmis tous les matins à l'iPhone.



Des chercheurs ont évalué les données relatives au sommeil de plus de 2,9 millions de propriétaires d'Apple Watch, comme le rapporte ABC News. Il s'est avéré que seulement 31% de ces participants dormaient la quantité minimale de sommeil chaque nuit (7 heures) suggérée pour les adultes en bonne santé.

Grâce à l'observation minutieuse des adhérents à l'étude, les chercheurs ont pu comprendre vers quelles heures les Américains se couchaient en semaine et vers quelle heure ils se réveillaient.

En semaine : en moyenne, 66.4% des personnes sélectionnées dans l'étude se couchaient avant minuit.

En week-end : cette statistique chute à 56,6% .

des personnes sélectionnées dans l'étude se couchaient avant minuit. En week-end : cette statistique chute à . La durée moyenne de sommeil par personne était de 6 heures et 27 minutes pour les participants (42 455 personnes au total) qui avaient fourni des données sur leur sommeil pendant au moins 10 nuits.

pour les participants (42 455 personnes au total) qui avaient fourni des données sur leur sommeil pendant au moins 10 nuits. On dort plus longtemps à Washington (7 heures de sommeil en moyenne pour 38,3% des participants) comparé à Hawaï où cette même statistique baisse à 24,2%.

(7 heures de sommeil en moyenne pour 38,3% des participants) comparé à où cette même statistique baisse à 24,2%. Dans tous les États, 40% des participants ont atteint la durée de sommeil recommandé pour leur âge. Ce qui est très faible sur 2,9 millions de personnes !

7 à 9 heures de sommeil chaque nuit, c'est ce que préconise l'American Heart Association quand on est adulte. Le risque de maladie cardiovasculaire, de déclin cognitif, de démence, de dépression, d'obésité, d'augmentation de la pression artérielle, de la glycémie et du taux de cholestérol augmente lorsque les gens ne dorment pas au moins sept heures par nuit.



Voilà un argument fort pour acheter une Apple Watch.