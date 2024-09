Une Apple Watch révèle à un jeune développeur de 25 ans un stress chronique lié à son travail

Jusqu'ici, l'Apple Watch a révélé à de nombreuses personnes dans le monde des problèmes de rythme cardiaque, ce qui a pu éviter une catastrophe à court terme ou des complications sur la durée. Pour la première fois, une Apple Watch a dévoilé à un utilisateur un stress chronique lié à son travail, ce qui lui a permis de prendre une décision... changer de travail pour trouver un poste où le rythme est moins intense et plus bénéfique pour sa santé mentale.

L'incroyable histoire de Sharath Seeram

Souvent considéré comme un ange gardien grâce à ses capacités de surveillance de votre rythme cardiaque, l'Apple Watch est capable de détecter assez rapidement quand quelque chose ne va pas avec votre cœur. C'est justement ce qui est arrivé à Sharath Seeram, un développeur de 25 ans qui vit à Bengaluru, une ville dans le sud de l'Inde. Alors que le jeune homme travaillait pour une entreprise qui lui imposait un rythme de travail très intense et des journées fatigantes, l'Apple Watch de Seeram a détecté une fréquence cardiaque particulièrement élevée pour quelqu'un qui reste assis plusieurs heures par jour devant un ordinateur.



Ne comprenant pas pourquoi son Apple Watch lui envoyait plusieurs alertes d'un rythme cardiaque irrégulier dès qu'il était sur son lieu de travail, Seeram s'est rapproché d'un médecin pour tenter d'en savoir plus. Était-ce un problème de santé ? Une erreur de détection ? En général, les anomalies cardiaques sont rares à 25 ans, ce qui a surpris le jeune développeur qui a un peu pris peur face à cette situation.

Le médecin qui a pris en charge Sharath Seeram a pris très au sérieux ces alertes de l'Apple Watch, il a exigé que le jeune développeur réalise deux examens importants pour obtenir des explications rapidement :

Un électrocardiogramme (ECG) clinique

Des tests sanguins

Dès les résultats obtenus, le médecin en a conclu que Seeram n'avait aucun problème de fréquence cardiaque lié à un problème de santé. En réalité, ce qu'a détecté l'Apple Watch était tout simplement le résultat direct du stress. Surpris de cette découverte, Seeram a pris un peu de recul pour évaluer la situation et a rapidement compris que son travail était devenu bien trop stressant et que son patron lui imposait trop d'heures par semaines dans des conditions particulièrement difficiles, ce qui générait du stress d'une manière excessive que n'arrivait plus à gérer son corps.



Ce qui est incroyable, c'est que Sharath Seeram a toujours trouvé cette situation normale, pour lui, c'était le monde du travail qui était comme ça et ce qu'il vivait était pareil dans toutes les entreprises. Comme il l'a expliqué au média Times Now, à travers les alertes qu'il a reçues de son Apple Watch, cela lui a permis de comprendre qu'il ne pouvait plus continuer à travailler dans cette entreprise et qu'il était temps de prendre une décision à la fois pour son bien-être, mais aussi pour sa santé mentale.

Il démissionne en suivant le conseil de son médecin

Avec la recommandation de son médecin, Seeram a commencé à chercher un autre travail puis a démissionné de son poste dans les semaines qui ont suivi la consultation. Aujourd'hui, le jeune homme de 25 ans est toujours développeur, mais cette fois-ci dans une entreprise qui lui offre de meilleures conditions de travail, moins d'heures par semaine et surtout un environnement sain. Depuis qu'il a débuté son nouveau travail, Sharath Seeram n'a pas reçu une seule notification d'alerte de fréquence cardiaque irrégulière de son Apple Watch.



Dans un mail envoyé à Tim Cook, le jeune développeur a tenu à remercier Apple sur l'expérience incroyable que lui a fournie son Apple Watch, il a décrit la montre connectée comme étant un "élément déclencheur" qui lui a permis de changer son mode de vie pour un meilleur quotidien.



Source