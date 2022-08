À quel design s'attendre pour l'Apple Watch Series 8 ? Une rumeur révèle tout !

Ces dernières années, les Apple Watch ont connu beaucoup de changements sur l'écran, mais aussi la forme du boîtier. Cependant, ce qui n'a pas vraiment évolué, c'est le design global de la montre. Une rumeur relayée par le leaker @ShrimpApplePro a révélé que l'Apple Watch Series 8 ne devrait pas "bousculer le design actuel".

Une Apple Watch Series 8 exactement comme l'Apple Watch Series 7

Vous aviez misé un peu d'espoir pour une modification majeure du design de l'Apple Watch avec les Series 8 à venir ?

N’attendez plus rien, selon une récente indiscrétion, les Apple Watch Series 8 auront exactement le même design que la dernière génération actuellement commercialisée.



Cette rumeur nous vient de l'utilisateur Twitter @ShrimpApplePro, un leaker peu connu dans l'univers Apple, mais qui a été le premier à révéler que les iPhone 14 Pro abandonneront la fameuse encoche pour un nouvel écran à pilules et trous. Une rumeur qui a été confirmée par tous les leakers et analystes les plus populaires.



Selon le rapport, le titane ne sera également plus une option pour les modèles standard de l'Apple Watch Series 8. Cependant, selon Mark Gurman de Bloomberg, un nouveau modèle "sports extrêmes" plus cher de l'Apple Watch Series 8 aura un boîtier en titane, de sorte qu'il y aura toujours une option titane disponible pour la Series 8 dans son ensemble. En outre, on s'attend à ce que la variante "extrême" soit dotée d'un écran un peu plus grand que les unités Series 8 ordinaires.

D'après les sources de @ShrimpApplePro, il est inutile de d’espérer un nouveau capteur avec l'Apple Watch Series 8 en version standard, Apple n'a pas prévu de capteur de glycémie et encore moins de température corporelle. Ces technologies sont décrites comme étant toujours en développement dans les laboratoires secrets de l'Apple Park et ne sont pas encore assez matures pour une intégration sur l'Apple Watch Series 8.



Selon le leaker, les choix de couleurs Midnight, Starlight, Silver et (PRODUCT)RED pour l'Apple Watch Series 8 standard seront accessibles pour les versions en aluminium, tandis que le Silver et le Graphite seront disponibles pour les variantes en acier inoxydable.

Et l'annonce des Series 8 ?

Les sources qui ont dévoilé toutes ces informations confidentielles assurent qu'Apple présentera les Apple Watch Series 8 lors de son Apple Event de la rentrée.

Pourquoi ce choix ? Pour diverses raisons, dans un premier temps, car le stock sera suffisant (grâce à une production massive qui va commencer de manière imminente), mais surtout parce qu'Apple veut que les clients profitent des évolutions de watchOS 9 sur une toute nouvelle Apple Watch !

Pour conclure, lancer une nouvelle génération d'Apple Watch en même temps que les nouveaux iPhone est aussi stratégique, car ce n'est pas le type de produit qui pourrait faire de l'ombre au célèbre smartphone.