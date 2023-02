Une promotion sur la nouvelle Apple Watch 8 à 439 € !

En septembre 2022, Apple a lancé non pas une mais trois montres connectée. Outre la petite Apple Watch SE 2 et la phénoménale Apple Watch Ultra, le fabricant a mis à jour son produit phare avec l'Apple Watch 8, que l'on trouve désormais moins chère avec cette promotion. Très proche de la Series 7 dont elle reprend 90% des caractéristiques, la Series 8 offre un capteur de température en plus, ainsi que quelques nouvelles possibilités.

Tout savoir sur l'Apple Watch 8

Si esthétiquement, rien ne distingue une Apple Watch 8 de son prédécesseur, les nouveautés sont :

Le capteur de température qui sert pour le moment uniquement aux femmes (ovulation, menstruations, etc)

La détection des accidents de voiture grâce à deux capteurs améliorés (gyroscope et accéléromètre)

La nouvelle puce S8 qui améliore surtout l'autonomie (une puce S7 version 2)

Un nouveau mode économie d'énergie (apparu ensuite sur les anciens modèles)

Les appels d'urgence par satellite

Le reste n'a que peu d'intérêt puisque ce sont les mêmes capacités et performances que l'Apple Watch 7. C'est-à-dire un écran toujours allumé de 41 ou 45 mm, un électrocardiogramme, un capteur d'oxygène dans le sang, le suivi de nombreux sports, le suivi du sommeil et plus encore.

Acheter l'Apple Watch 8 au meilleur prix

La nouvelle montre Apple démarre normalement à 499 euros en 41 mm et 539 euros en 45 mm. Mais en ce moment, on la trouve avec plus de 10% de réduction :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.