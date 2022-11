Apple fait la pub d'un SOS d'urgence par satellite dans "The Rescue"

Apple a diffusé aujourd'hui une nouvelle publicité intitulée "The Rescue" qui présente la fonction de SOS par satellite de l'iPhone 14 en action. La vidéo a d'abord été partagée lors du keynote du 7 septembre, et elle a maintenant été partagée sur YouTube et sera probablement diffusée sous forme de publicité télévisée au cours des prochains mois.

Une nouveauté bientôt en France

La vidéo spectaculaire montre des secouristes montant à bord d'un hélicoptère et se dirigeant vers un couple au sommet d'une montagne après que celui-ci a contacté les services d'urgence avec la fonction SOS par satellite, qui est lancée aujourd'hui aux États-Unis et au Canada. Cette fonction est disponible sur les quatre modèles d'iPhone 14 fonctionnant sous iOS 16.1 ou une version ultérieure.

Cette nouveauté permet aux iPhone 2022 de se connecter directement à un satellite, ce qui permet aux utilisateurs d'envoyer des messages texte aux services d'urgence lorsqu'ils se trouvent hors de portée de la couverture cellulaire et Wi-Fi. Selon Apple, l'envoi d'un SMS par satellite peut prendre 15 secondes dans des "conditions idéales avec une vue directe du ciel et de l'horizon", mais la moindre obstruction peut entraîner des retards ou l'échec. iOS guidera alors l'utilisateur pour trouver une bonne position.



Apple a expliqué en début d'après-midi que la fonctionnalité SOS par satellite sera étendue à la France, à l'Allemagne, à l'Irlande et au Royaume-Uni en décembre, mais ne donne pas de date de sortie précise.



Est-ce un argument d'achat pour vous ? Sachant qu'Apple a précisé que la fonctionnalité sera payante après deux ans, sans fournir de tarification. On imagine qu'il sera inclus dans un pack Apple One.



Enfin, voici la publicité "The Rescue" :