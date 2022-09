Hauwei Mate 50 Pro : Apple se fait doubler sur la connexion satellite

Comme chaque année, Huawei a dévoilé ses nouveaux Mate. Cette fois, nous en sommes aux Mate 50 et Mate 50 Pro. Alors que les surprises étaient maigres depuis deux ans, la marque chinoise bannie de plusieurs marchés mondiaux a décidé de repartir de l'avant avec une nouvelle fonctionnalité exclusive... en tout cas avant l'annonce d'Apple.

La fiche technique du Mate 50 Pro

La grande nouveauté du Huawei Mate 50 n'est finalement pas tant la connexion satellite que la puce Snapdragon 8+ Gen 1. Exit Kirin, place à Qualcomm qui fournit désormais la totalité des puces pour Huawei. Associé à 8 Go de RAM et un stockage de 128 Go, 256 Go ou 512 Go, le processeur affiche de jolies performances, mais pas de connexion 5G. Les Mate 50 se contentent de la 4G à cause des sanctions américaines.



Du côté de l'écran, Huawei a opté pour une dalle OLED de 6,74 pouces, soit la même taille qu'un iPhone 13 Pro Max (et futurs iPhone 14 Plus et iPhone 14 Pro Max). La dalle affiche un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un échantillonnage tactile de 300 Hz, de quoi assurer une certaine fluidité. Le tout est protégé par un "Kunlun Glass", un verre ayant obtenu cinq étoiles dans la certification suisse SGS. En haut, on trouve une encoche regroupant les capteurs d'un Face ID-like, faisant une image 3D de votre visage.



Les Mate 50 sont dotés d'une batterie de 4 700 mAh avec prise en charge d’une charge rapide à 66 W filaire et 50 W sans fil, sans oublier la recharge inversée (que l'on attend toujours chez Apple).



Au rayon photo, on trouve un capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels dont l’ouverture peut varier en fonction de la scène, entre f/1,4 et f/4, comme chez Samsung. En tout, ce sont quatre capteurs, les trois autres étant une caméra de 12 mégapixels pour le téléobjectif, une caméra de 13 mégapixels pour l’ultra grand-angle et un zoom optique 5x de 12 mégapixels.

Connexion par satellite

Mais ce n'est pas tout. Huawei ajoute également une connexion par satellite, une première mondiale et surtout une fonctionnalité attendue sur l’iPhone 14. Le Mate 50 Pro prend en charge Beidou Satellite Message, il ne sera utilisable qu'en Chine donc.



Ce moyen de communication permet d’envoyer uniquement des messages texte et des informations lorsqu’il n’y a pas de signal réseau. C'est exactement ce que souhaite développer Elon Musk avec Starlink.

Le Mate 50 classique

Le Mate 50 est un peu moins équipé, tout en étant plus fin et plus léger. Si l'écran AMOLED fait la même taille, il propose un taux de rafraîchissement de 90 Hz, contre 120 Hz. L'autre différence est à chercher du côté de l'appareil photo avec des performances en retrait (dont le zoom optique limité à 3,5x). Enfin, il n'a pas de reconnaissance faciale 3D.

HarmonyOS 3

En toute logique, le système d’exploitation est HarmonyOS 3.0, l’OS maison de Huawei. La firme n'a plus le droit d'avoir Android de Google, elle a donc développé son propre système d'exploitation depuis trois ans. On peut le dire sans se tromper, Huawei s'est largement inspiré d'iOS pour son interface. Elle propose même des widgets personnalisables sur la dernière version.

Prix et date de sortie des Mate 50 et 50 Pro

C'était attendu, Huawei n'a annoncé qu'une sortie en Chine pour le moment. Le Mate 50 démarre à 720 euros HT (4 999 yuans), quand le Mate 50 Pro tutoie les 1000 euros HT (6 799 yuans).