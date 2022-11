Samsung veut faire comme Apple et introduire la connexion satellite sur le Galaxy S23

C'est l'histoire de deux astronautes qui se battent pour monter dans la fusée. Après Apple et son iPhone 14, c'est Samsung avec son Galaxy S23 prévu en début d'année prochaine qui souhaite mettre en place la fonction de connexion satellite.

Samsung rejoint Apple dans l'espace

En début d'année prochaine, Samsung va dévoiler son nouveau smartphone de la gamme Galaxy. Sans trop de suspens, cela devrait être le Galaxy S23. Selon les dernières rumeurs, le géant coréen souhaiterait à son tour introduire la fonction de connexion satellite comme celle de l'iPhone 14 d'Apple.



Pour rappel, cette fonctionnalité permet à un utilisateur d'iPhone 14 de prévenir les secours même lorsqu'il est dans un endroit où la connexion est inexistante. Un système ingénieux qui pourrait sauver plus d'une vie.

Pour que cela fonctionne, Samsung aurait choisi Iridium et ses 66 satellites de communication comme partenaire. L'objectif serait comme toujours de faire mieux qu'Apple et de permettre d'échanger des SMS et des images de faible qualité, là où son concurrent passe par un système de messages préenregistrés.



Après Huawei, Samsung serait le deuxième vendeur de smartphones Android à proposer la connexion satellite. Néanmoins, au vu de la situation de Huawei ces dernières années, la concurrence ne semble pas vraiment problématique.



Mis à part cette histoire d'échanges de messages via l'espace, les rumeurs suggèrent l'arrivée d'un nouveau capteur d'empreintes digitales à ultrasons 3D sur le smartphone. C'est celui de Qualcomm (3ᵉ génération) qui aurait les faveurs de la marque.



