Samsung veut rivaliser avec Apple avec ses puces Galaxy Chip

Samsung n'entend pas rester dans l'ombre d'Apple concernant la puissance des processeurs. La firme coréenne souhaite rivaliser avec les puces Apple Silicon en développant ses propres processeurs personnalisés pour les futurs smartphones et ordinateurs de la marque.



Selon Business Korea, Samsung a déjà formé une équipe interne dédiée au développement du cœur du processeur et a recruté Rahul Tuli, un ancien développeur d'AMD, pour diriger le groupe.

Bye-bye Exynos, bonjour Galaxy Chip

Samsung s'est traditionnellement appuyé sur le fabricant de puces britannique Arm pour ses processeurs avancés Exynos, mais le développement des puces en interne lui permettrait de prendre le contrôle total du processus de conception et d'optimisation, à l'instar de la transition d'Apple qui s'est éloignée d'Intel.

Le premier processeur d'application serait baptisé Galaxy Chip et pourrait être disponible d'ici deux ans, soit 2025. Cependant, cette puce aura probablement un processeur basé sur la technologie Arm, puisque Samsung vient seulement de lancer le développement de son propre cœur de processeur.

Samsung Electronics sera en mesure d'augmenter le niveau d'achèvement de sa puce Galaxy Chip si elle réussit à développer un cœur de CPU. Elle sera en mesure de charger son propre CPU en 2027 si le développement se déroule comme prévu.

La société Sud-Coréenne n'en est pas à son coup d'essai. Elle a constitué sa propre équipe de spécialistes et a investi dans la technologie depuis le début des années 2010. Cependant, Samsung a abandonné le projet parce que ses cœurs de CPU ont été jugés inférieurs à ceux de concurrents tels que Qualcomm en termes d'efficacité énergétique, de production de chaleur et d'efficacité multicœur. En 2019, l'entreprise a officiellement mis le projet au rebut et a licencié plus de 300 développeurs du Samsung Austin Research Center (SARC).



Depuis 2020, Apple s'efforce d'effectuer une transition pour s'éloigner des puces Intel, en utilisant plutôt ses propres puces Apple Silicon. Les puces personnalisées d'Apple sont basées sur Arm et sont similaires aux puces de la série A utilisées dans les iPhone et les iPad. Les premiers Mac avec une puce Apple ont été introduits en novembre 2020, avec les MacBook Air M1, MacBook Pro M1 et Mac mini M1.



Pour mémoires, les puces d'Apple apportent un tout nouveau niveau de performance avec des Mac plus puissants qui sont également plus économes en énergie. Autre élément important, ils dégagent bien moins de chaleur, ce qui permet d'avoir des appareils sans ventilateur la plupart du temps, et d'être praticable l'été, chose que les derniers Mac Intel ne permettaient pas forcément. Comme Apple conçoit ses propres puces pour les appareils iOS et les Mac, il existe une architecture commune à toutes les gammes de produits du constructeur, ce qui permet également aux développeurs d'écrire et d'optimiser plus facilement des applications universelles.



Apple a presque achevé sa transition d'Intel vers le silicium Apple, avec un seul ordinateur Mac Intel qui attend encore d'être mis à jour : le Mac Pro. Le Mac Pro M2 Ultra est attendu pour cet été, ainsi que les MacBook Air M3 et iMac M3.