Le nouveau Mac Pro 2023 arrive, un cadre d'Apple l'a confirmé !

Apple continue d'évoquer à demi-mots la sortie d'un nouveau Mac Pro. Cette fois, c'est le chef du marketing Bob Borchers qui a déclaré qu'apporter l'architecture Apple Silicon à toute la gamme de produits Mac est "un objectif clair."



Alors que le reste de la gamme est passé au moins aux puces M1, et que la société a lancé une puce M1 Ultra dans le Mac Studio, le Mac Pro reste le parent pauvre de la transition initié en 2020.

Aujourd'hui, Bob Borchers nous parle des avantages d'Apple Silicon. S'adressant à India Today, il a réaffirmé les ambitions de l'entreprise.



Il est curieux qu'ici, il semble placer le Mac Studio au sommet de la gamme, mais pour le reste de l'interview, il répète que tous les Mac seront propulsés par les nouveaux processeurs.

Borchers dit qu'Apple se concentre sur l'ensemble du Mac, plutôt que sur le processeur - mais aussi que fabriquer ses propres processeurs est un énorme avantage.

En ce qui concerne les avantages spécifiques d'Apple Silicon par rapport au reste de l'industrie des processeurs, Borchers dit qu'il croit que le passage d'Apple dans la conception de puces est venu parallèlement à une volonté d'être plus efficace dans tous les sens.

Je pense que pendant très longtemps, l'industrie au sens large s'est concentrée sur les performances. Et nous avons introduit cette idée que vous devez réfléchir à la façon dont vous pouvez le faire efficacement.



Et une partie de cette concentration sur la performance par watt nous a permis et en quelque sorte poussé à intégrer certaines technologies de base dans le silicium, afin que nous puissions les fournir aussi efficacement que possible.