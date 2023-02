Pas de Mac Studio M2 Ultra pour mettre en avant le Mac Pro

Autre information en provenance de Selon Mark Gurman de Bloomberg. Après l’iPhone 15 Ultra, il indique qu’il est peu probable qu'une nouvelle version du Mac Studio équipée de la puce "M2 Ultra" arrive dans un avenir proche. La raison pourrait être celle de conserver une gamme cohérente avec le futur Mac Pro.

Pas de mise à jour pour le Mac Studio ?

Dans la dernière édition de sa lettre d'information "Power On", Gurman a expliqué que, puisque le prochain Mac Pro 2023 est "très similaire en termes de fonctionnalités au Mac Studio", Apple pourrait attendre la sortie des puces de la série M3 pour mettre à jour la machine, ou simplement ne jamais rafraîchir l'appareil du tout :

Je ne prévois pas l'introduction d'un Mac Studio dans un avenir proche. Le prochain Mac Pro est très similaire en termes de fonctionnalités au Mac Studio - et ajoute la puce M2 Ultra plutôt que la M1 Ultra. Il ne serait donc pas logique qu'Apple propose un Mac Studio M2 Ultra et un Mac Pro M2 Ultra en même temps. Il est plus probable qu'Apple ne mette jamais à jour le Mac Studio ou qu'elle attende la génération M3 ou M4. À ce moment-là, la société sera peut-être en mesure de mieux différencier le Mac Studio du Mac Pro.

Il est vrai qu’à date, peu de rumeurs ont circulé au sujet de la prochaine génération de Mac Studio, et les dernières informations du journaliste américain peuvent laisser penser que le modèle deviendra un collector.



Le mois dernier, il est apparu que la firme de Cupertino aurait revu à la baisse ses plans pour le premier Mac Pro sous Apple Silicon, mettant au rebut la puce "M2 Extreme" et se rabattant sur une mémoire non upgradable par l'utilisateur et le même design que le modèle 2019. L'appareil devrait désormais proposer uniquement la puce M2 Ultra - une puce qui aurait aussi logiquement dû arriver sur le Mac Studio de nouvelle génération.



La puce M2 Ultra est presque certaine de doubler les capacités de la puce M2 Max récemment introduite, qui n'est actuellement disponible que dans les MacBook Pro de 14 et 16 pouces 2023. Avec une modularité réduite et des performances similaires sur le prochain Mac Pro, la décision d'Apple de ne pas mettre à jour le matériel du Mac Studio est logique, en attendant une puce M3 Extreme bien au point…