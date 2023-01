Rumeur : le Mac Pro 2023 aura une carte graphique qu'on ne pourra pas changer

C'est une critique que font régulièrement les habitués des PC : sur Mac, il est parfois compliqué de changer certains composants qui peuvent être conçus pour ne jamais être changé dans le cadre d'une réparation. Apple nous a fait le coup une multitude de fois dans le passé et ce n'est pas cette année que cela s'arrêtera. Une récente rumeur assure que la carte graphique (aussi appelé GPU) qui sera intégrée ne pourra pas être changée.

Au cours de l'année 2023, Apple présentera un nouveau Mac Pro avec la puce M2, une avancée majeure puisque la dernière génération de Mac Pro propose toujours l'Intel Xeon W. D'après une indiscrétion mentionnée par Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, le Mac Pro 2023 ne proposera pas la possibilité de changer soi-même la carte graphique. Autrement dit, si vous achetez le Mac Pro avec une configuration bien précise, ne vous trompez pas, car quand vous dépasserez le délai de rétractation après achat, il sera trop tard pour changer la configuration.



Cette modification de taille devrait décevoir les entreprises qui achètent massivement des Mac Pro pour leurs activités professionnelles. Jusqu'ici, il était possible d'ajouter ou de remplacer le GPU fourni initialement par un GPU Externe, c'était d'ailleurs un atout assez inhabituel chez Apple, mais qui plaisait énormément aux utilisateurs du Mac Pro !

Mark Gurman explique sur Twitter :

L'information n'est pour l'instant pas officielle, mais si Apple adopte cette approche du GPU impossible à changer, il est certain que beaucoup d'entreprises vont abandonner l'idée d'investir de colossales sommes dans les Mac Pro 2023.

The next Mac Pro may lack user upgradeable GPUs in addition to non-upgradeable RAM. Right now Apple Silicon Macs don’t support external GPUs and you have to use whatever configuration you buy on Apple’s website. But the Mac Pro GPU will be powerful with up to 76 cores.