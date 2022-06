Rumeur : Apple s'appuiera toujours sur Qualcomm pour le modem 5G de l'iPhone en 2023

L'une des volontés d'Apple est de dépendre le moins possible des fournisseurs tiers afin d'économiser des dollars sur le coût final de fabrication. Si Apple produit depuis très longtemps ses propres puces dans les iPhone, le géant californien souhaite aller encore plus loin en proposant dans un avenir proche son modem 5G, ce qui permettrait de ne plus passer par Qualcomm. Cependant, l'avancée du projet serait loin d'être une réussite selon une récente rumeur...

Selon un tweet de l'analyste Ming-Chi Kuo, il est inutile d'espérer un modem 5G fabriqué de A à Z par Apple pour la gamme iPhone 15 qui sortira au cours de l'année prochaine.

En effet, malgré le gigantesque investissement d'Apple dans la division spécialisée d'Intel, les ingénieurs n'avanceraient pas au rythme que souhaite la direction, ce qui retarderait inévitablement l'arrivée du composant dans les iPhone.



Les dernières rumeurs indiquaient toutes un lancement du modem 5G d'Apple dès 2023, mais d'après les récentes informations obtenues par Ming-Chi Kuo, le développement du modem serait au point mort, les ingénieurs feraient face à de multiples difficultés et blocages qui repoussent la phase finale du projet.

Évidemment, l'équipe d'ingénieurs qui travaillent quotidiennement sur ce projet est extrêmement déçue, car tous espéraient voir ce nouveau modem 5G faire la fierté d'Apple dans les iPhone 15, mais ce ne sera pas possible. N'oublions pas que le géant californien s'avance 1 à 2 ans dans le développement d'un nouvel iPhone, il est donc inconcevable qu'une nouvelle technologie s'ajoute à la dernière minute.



Qualcomm restera le fournisseur exclusif des modems 5G pour les iPhone qui sortiront en 2023, initialement le fournisseur devait voir ses commandes se réduire d'une manière phénoménale en passant de 100% à seulement 20%, Apple était censé privilégier en priorité l'intégration de son modem maison.

Kuo qui révèle cette information n'est pas en mesure d'expliquer sur quoi bloquent les ingénieurs spécialisés qui ont été recrutés chez Intel.

Cette mauvaise nouvelle pour Apple devrait faire le bonheur de Qualcomm, le célèbre fournisseur va pouvoir conserver Apple dans sa liste de clients et fournir un maximum de modems 5G, ce qui devrait annoncer de beaux jours pour les résultats financiers des quatre trimestres de l'année prochaine !

(1/4)

[Company Update] Qualcomm (QCOM.O)



My latest survey indicates that Apple's own iPhone 5G modem chip development may have failed, so Qualcomm will remain exclusive supplier for 5G chips of 2H23 new iPhones, with a 100% supply share (vs. company's previous estimate of 20%).