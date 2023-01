Le Mac Pro 2023 devrait sortir au printemps (rumeur)

Très attendu par les professionnels de différents secteurs, le Mac Pro avec la puce M2 d'Apple pourrait bientôt pointer le bout de son nez. En effet, une récente rumeur assure que le nouveau Mac devrait être présenté dans peu de temps en vue d'une commercialisation au printemps !

Le Mac Pro 2023 arrive

Normalement, Mark Gurman choisit le dimanche pour révéler ses meilleures indiscrétions, mais cette fois-ci l'information était tellement importante que le journaliste de Bloomberg a fait une exception. Tard hier soir, Gurman a divulgué sur son compte Twitter que l'Apple Silicon Mac Pro de 2023 est en cours de développement afin de s'assurer qu'il exécute correctement macOS Ventura 13.3.



Il est prévu que le nouveau Apple Silicon Mac Pro et macOS Ventura 13.3 soient disponibles à l'achat et au téléchargement au cours du printemps. Par le passé, M. Gurman a déclaré que macOS 13.2 et iOS 16.3, tous deux désormais accessibles aux développeurs, seraient mis à la disposition du grand public entre les mois de février et mars. Cela laisse sous-entendre que macOS 13.3 devrait être mise en ligne aux développeurs quelques jours après la sortie officielle de macOS 13.2 !

À quoi s'attendre avec le Mac Pro 2023 ?

Selon les indiscrétions récupérées par Bloomberg, le premier Mac Pro Apple Silicon sera un monstre de puissance, la firme de Cupertino intègrera de puce M2 Ultra. Elle devrait littéralement écraser la concurrence grâce à des performances en nettes hausses ! En ce qui concerne le design, Apple n'offrira aucun changement comparé au modèle qui a été commercialisé en 2019.



Le Mac Pro 2023 disposera d'emplacements permettant d'ajouter de l'espace de stockage supplémentaire (SSD), ainsi que des emplacements permettant d'ajouter des cartes graphiques, des supports et des réseaux.



Apple devrait accorder beaucoup de possibilités et de liberté pour upgrader les Mac Pro 2023, une approche qu'apprécient beaucoup les professionnels. Toutefois, attention à un détail, la RAM n'aura pas de perspective d'évolution !

En ce qui concerne les mises à niveau des GPU sur les futurs ordinateurs, il n'y a pas d'informations à ce sujet, d'autant que les machines actuelles pourraient utiliser des GPU d'AMD.



Le Mac Pro 2023 avec sa puce M2 Ultra ne sera que l'une des nombreuses annonces de Mac à venir pour le premier semestre de 2023. Les rumeurs s'attendent à l'arrivée de nouvelles versions de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces ainsi que d'un nouveau MacBook Air 15 pouces.



À la question ? Quand est-ce qu'aura lieu l'événement Apple qui dévoilera toutes les nouveautés Mac ? Impossible de connaître la réponse, cependant, il devrait avoir lieu au cours du premier trimestre de 2023 !