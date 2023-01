Même design pour le nouveau Mac Pro 2023 avec puce M2

Le prochain Mac Pro qui inaugurera enfin l'architecture ARM (Apple Silicon) dans la gamme, est attendu pour cette année, après un léger report. Si le coeur Intel sera remplacé par une variante de la puce M2, le modèle 2023 devrait finalement conserver le design introduit en 2019, mais sans mémoire vive amovible.

Pas de RAM évolutive non plus

Dans sa dernière lettre d'information Power On, Mark Gurman de Bloomberg a révélé que le prochain Mac Pro, qui clôturera la transition vers les puces personnalisées d'Apple, présentera le même design que le Mac Pro de 2019. Et contrairement au modèle actuel sous Intel, le modèle à venir ne disposera pas non plus de mémoire vive évolutive pour l'utilisateur.

Mac Pro 2019 démonté par iFixit

Autre déception, le nouveau Mac Pro aura une apparence identique à celle du modèle de 2019. Il sera également dépourvu d'une fonctionnalité clé de la version Intel : la RAM évolutive par l'utilisateur. Cela s'explique par le fait que la mémoire est directement liée à la carte mère du M2 Ultra. Il y a tout de même deux emplacements de stockage SSD pour les cartes graphiques, multimédia et réseau.

En termes d'évolutivité, les utilisateurs seront limités à la mise à niveau de la taille du SSD, le GPU et les capacités réseau. Ce sera le principal argument de vente par rapport au prochain M2 Ultra Mac Studio, qui n'offre aucune possibilité d'extension.



Gurman a également rapporté qu'Apple a annulé les plans de sortie d'un modèle haut de gamme du prochain Mac Pro avec une puce M2 Extreme dotée de 48 cœurs de CPU et 152 cœurs de GPU, étant donné son coût élevé et son marché de niche probable.



Prévu pour fin 2022, le M2 Mac Pro devrait être lancé dans les douze prochains mois, une année 2023 très chargée avec également le casque MR.