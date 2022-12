Le nouveau Mac Pro 2023 bientôt disponible, mais la puce M2 Extreme serait annulée

Apple continue de tester un tout nouveau Mac Pro 2023 équipé d'une puce M2 Ultra, mais la société a probablement abandonné ses projets de sortie d'une configuration plus haut de gamme avec une puce hypothétiquement appelée "M2 Extreme", selon Mark Gurman de Bloomberg.

Un nouveau Mac Pro toujours modulaire

Dans la dernière édition de sa newsletter, le journaliste américain indique que le Mac Pro équipé de la puce M2 Ultra sera disponible avec un processeur de 24 cœurs, un GPU de 76 cœurs et au moins 192 Go de RAM. Comme le Mac Pro actuel, il s'attend à ce que le nouveau modèle reste extensible, permettant l'insertion de mémoire supplémentaire, de stockage et d'autres composants.

Le modèle haut de gamme équipé de la puce M2 Extreme aurait été disponible avec un processeur de 48 cœurs et un GPU de 152 cœurs, d'après Gurman, mais il pense que cette configuration a été abandonnée en raison de la complexité de fabrication et donc du prix final.

Sur la base de la structure tarifaire actuelle d'Apple, une version M2 Extreme d'un Mac Pro coûterait probablement au moins 10 000 $ - sans aucune autre mise à niveau - ce qui en fait un produit de niche extraordinaire qui ne vaut probablement pas les coûts de développement, les ressources d'ingénierie et la bande passante de production qu'il exigerait.

L'actuel Mac Pro propulsé par les processeurs Intel a été commercialisé en décembre 2019 et débute à 6 499 euros en France. Sauf nouveau retard, le nouveau modèle sera vraisemblablement lancé en 2023. D'autres Mac sont également prévus comme un MacBook Air 15 pouces, de nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, un Mac mini plus costaud et plus encore.