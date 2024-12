Apple aurait annulé le développement d'une puce hautes performances connue sous le nom de "M4 Extreme" l'été dernier, choisissant plutôt de réorienter les efforts d'ingénierie vers une puce de serveur IA, selon The Information. Ce n'est pas la première fois que cela arrive.

Toujours pas de variante "Extreme"

Le rapport de nos confrères fait effectivement écho à une situation précédente similaire. En 2022, la firme travaillait activement sur une version "Extreme" de la M2 pour Mac, avant de stopper les développements de manière brutale. Deux ans plus tard, l'entreprise aurait également annulé la variante « Extreme », cette fois pour la gamme M4. À la place, Apple s’est concentrée sur sa future puce IA avec Broadcom.

Le "M4 Extreme" devait potentiellement être inclus dans le Mac Pro 2025 haut de gamme, promettant des performances supérieures à la prochaine puce M4 Ultra, qui devrait être lancée dans le futur Mac Studio, ainsi que le Mac Pro d'entrée de gamme.



Sur le papier, le "M4 Extreme" aurait été une version quadruple de la puce M4 Max du récent MacBook Pro 2024, doté de spécifications impressionnantes comme un processeur à 64 cœurs et un GPU à 160 cœurs. Une puissance de feu pour les développeurs, les créateurs 3D et autres ingénieurs travaillant sur des sujets complexes comme l'IA.



Malgré cette annulation, l'histoire d'Apple laisse un espoir quant à une version toujours plus puissante de ses propres processeurs. Pas de "M4 Extreme", mais pourquoi pas une M5 ou M6 Extreme. D'ici-là, les ingénieurs auront peut-être trouvé la parade à la surchauffe qui semble être le principal souci actuel.