Les Mac Pro et Mac Studio M4 arriveront à la mi-2025

Au cours de la fin du mois, Apple devrait annoncer de nouveaux MacBook Pro ainsi que d’autres Mac avec la nouvelle puce M4. Si les particuliers seront servis, les professionnels devront attendre quelques mois supplémentaires. En effet, les Mac Pro et Mac Studio qui s’adressent essentiellement aux professionnels et créateurs de contenus, seront renouvelés uniquement à la mi-2025, probablement à la WWDC 2025.

Il va falloir s’armer de patience

Apple est en train de préparer un gros coup pour ses Mac destinés aux professionnels, l’entreprise développe en ce moment des Mac Studio et Mac Pro, qui seront équipés de la fameuse puce M4 Ultra. Ces modèles joueront un rôle clé dans la gamme Mac et se démarqueront par des spécifications taillées pour les utilisateurs les plus exigeants.



D’après les dernières rumeurs de Bloomberg, le Mac Studio sera l’un des premiers à bénéficier de la puce M4 Ultra, avec une sortie prévue pour le milieu de l’année 2025, avant les vacances d’été. Ce modèle compact, mais extrêmement puissant, continuera son objectif initial : offrir un équilibre parfait entre performances et flexibilité, un atout majeur pour les créateurs de contenu et les professionnels qui ont besoin d’une solution capable de gérer des tâches intensives.

Le Mac Pro prévu pour la seconde moitié de l’année

Le Mac Pro, quant à lui, devrait arriver un peu plus tard, au cours du second semestre 2025. Comme pour le Mac Studio, il bénéficiera de la même puce M4 Ultra, mais avec des capacités de personnalisation et d’extension qui en font le choix privilégié des utilisateurs nécessitant des performances hors normes.

L’enjeu de la puce M4 Ultra

La puce M4 Ultra sera au cœur des Mac Studio et Mac Pro et devrait offrir des performances inédites. Apple est pleinement conscient que ces produits doivent satisfaire les attentes des utilisateurs les plus pointus, qu’ils soient créateurs de contenus, développeurs, monteurs ou spécialistes de l’intelligence artificielle. Avec la M4 Ultra, l’objectif est d’offrir un traitement ultra-rapide et une gestion de ressources optimale, pour garantir une fluidité et une puissance sans compromis.

Les autres Mac avec puce M4 dès la fin 2024

Avant l’arrivée de ces modèles, Apple prévoit déjà de lancer d’autres appareils équipés de la puce M4. Les MacBook Pro, Mac mini et iMac devraient voir le jour dès novembre avec une annonce qui aura lieu à la fin du mois d’octobre. Ces produits marqueront une première vague d’adoption de la puce M4 avant que les Mac Studio et Mac Pro ne prennent le relais au cours de l’année 2025.



