Apple ne proposera pas de puce M2 Extreme ou M3 Extreme

Si vous attendiez une puce plus puissante que la M2 Ultra des derniers Mac Studio (en option) et Mac Pro 2023, alors vous risquez d'être déçu.



Apple a développé la technologie UltraFusion avec sa puce M1 Ultra, qui permet de connecter deux puces M1 Max pour maximiser les performances. Cela diffère du biprocesseur classique où deux processeurs sont simplement placés côte à côte sur la carte mère.

La version "Ultra" restera la plus puissante

Des rumeurs ont circulé sur un projet de puce M1 Extreme, puis de la M2 Extreme qui aurait connecté quatre puces "Max" ensemble pour le Mac Pro, mais cette idée aurait été abandonnée dès la génération M1. Le nouveau Mac Pro 2023 ne comporte finalement qu'une puce M2 Ultra, similaire à celle utilisée sur le Mac Studio haut de gamme, avec pour principale différence ses possibilités d'extensions internes, qui restent limitées.

Selon une source citée dans le podcast Upgrade de Myke Hurley (épisode 468), ce projet n'aurait jamais existé pour la génération M2, et il n'y aurait même pas de puce M3 Extreme prévue pour l'année prochaine, ni de puce M4 Extreme pour la génération suivante. La génération M5 serait déjà en cours de développement, et les feuilles de route d'Apple ne prévoiraient pas l'utilisation de la technologie UltraFusion pour connecter plus de deux puces entre elles jusqu'à la génération M7.



Bien qu'il soit possible qu'Apple trouve une autre solution pour augmenter le nombre de cœurs, comme une puce plus puissante que le modèle Max qui pourrait ensuite se combiner avec UltraFusion pour créer une seconde puce destinée au Mac Pro, ces informations restent très hypothétiques pour le moment.



Mais la vraie question est la suivante : Apple a-t-elle besoin d'une puce MX Extreme à l'heure où son processeur M2 Ultra écrase déjà toute la concurrence ? Une option GPU externe serait plus censée, bien que ce ne soit pas prévu (ni possible) à date.